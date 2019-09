Aníbal, su perra Yeca y el sueño de recorrer América en bicicleta

Aníbal Pansera viene recorriendo el continente americano desde hace varios años junto con su perrita Yeca a bordo de una bicicleta, y esta semana hizo un alto en su viaje en la localidad de Saavedra después de pasar por Bahía Blanca.

Administrador de empresas y perito informático, Aníbal encontró a su compañera en la calle en Perú, y desde ese momento se hicieron inseparables. En principio, la llevaba en su mochila de viaje, pero después decidió conseguir una bicicleta para seguir su recorrido.

“Por ahora, llevamos recorridos cinco países y once provincias de nuestro país. Luego de Perú, fuimos a Ecuador, Colombia, Bolivia y ahora vamos hacia el centro y norte argentino”, contó.

El ciclista -que ya está usando la quinta bicicleta desde que comenzó su viaje- llegó a Saavedra desde Bahía Blanca.

“Hace unos meses estábamos en Zapala, pasamos por el valle rionegrino hasta Chinchinales y de allí nos llevaron hasta Médanos”, recordó Aníbal, quien continuaba su viaje hasta el norte, pasando por Pigüé y Epecuén.

“Nos mostraron un par de fotos del lugar (por las ruinas de la villa), y me pareció que estando tan cerca, debíamos pasar por ahí. Si no, son oportunidades que se pierden”, comentó.

Después, no sabe dónde seguirá. Sí sabe que no quiere volver a Capital Federal, porque no quiere votar en octubre.

En 2020 su idea es visitar Brasil -donde tiene muchos amigos- y Paraguay.

“No sé qué haré. A lo mejor me quedo a más de 500 kilómetros para no hacerlo. Además, como mi idea es salir del país el año que viene, me parece que es una irresponsabilidad votar a cualquiera de los dos y después escaparme. No le quiero dejar a la gente el peso de lo que yo vote”, aseguró.

¿Cómo son las jornadas de viaje? Depende exclusivamente del alimento: puede llegar a hacer 50 kilómetros diarios, aunque normalmente hace entre 20 y 30.

“Como voy con Yeca, comemos mucha carne, por lo que después de comer prefiero dormir, no pedalear”, contó.

Una carpa y una bolsa de dormir, sin sponsors ni dinero

Aníbal y Yeca duermen en la casa de alguien que los recibe y les permite darse una ducha; a veces, incluso, los invitan a quedarse unos días. En caso contrario, tiene una bolsa de dormir y una carpa. En Saavedra, por ejemplo, hicieron noche en el parque municipal Los Álamos.

“Estamos bien equipados para seguir el viaje”, contó.

“No tengo sponsors en mi viaje. A mí me ayuda la gente cuando voy pasando por los pueblos. Estoy cumpliendo un sueño que muchos no pueden cumplir. Me regalan comida y ropa; cuando tengo plata, la gasto en comida. No tengo más necesidad de dinero”, explicó.

La idea de usar una bicicleta llega a través de un amigo colombiano, Jorge Mario, que viajó desde Colombia a Argentina en dos ruedas para conocer a su hijo. “El nos inculcó el viaje en bicicleta. Me lo metió tanto en la cabeza que cuando después que conseguí la primera bici no pude cambiar más”, aseguró. (Agencia Saavedra).