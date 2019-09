Preocupación y estrategias por el tema del basural

Los integrantes de la Sociedad de Fomento “Amigos de Pehuen Co” se mostraron sumamente preocupados por la situación del basural. Pero no se quedaron en la preocupación, sino que están ocupados en buscar una solución que beneficie a toda la comunidad.

En este sentido, por ejemplo, plantearon como una estrategia el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, vinculado con el derecho de un ambiente sano.

María Carbajo, presidenta de la entidad fomentista, dijo que “el basural es un grave problema, muy antiguo, y que ahora se complicó por el aumento de la población, viviendas que están ubicadas muy cerca del predio donde se arrojaron los residuos, en la zona este. Hay casas, incluso, a unos 200 metros”.

“Los vecinos están muy enojados, y tienen razón. A Pehuen Co del Este no ingresa el camión recolector. Les hicieron colocar un recipiente grande sobre la avenida Rosales y de ahí levantan la basura. Pero es incómodo. No sabemos por qué motivos no entra el recolector. Es todo medio raro. No obstante es la realidad que estamos viviendo”, dijo.

Recordó que en 2006 se había armado una buena experiencia con el aprovechamiento de residuos orgánicos en la villa.

“Todo eso se llevaba al vivero (que funciona en la localidad, a tres kilómetros desde la rotonda de ingreso, hacia la derecha, en la zona del Bosque Encantado). Hasta que finalmente la gente se cansó”.

“Como experiencia sirvió, fue realmente positiva, pero nada más. Eso fue en 2006 y nunca más se hizo nada similar o totalmente diferente como para encontrar una alternativa al acuciante problema de contaminación y posibles incendios (como ocurrió antes de las últimas elecciones primarias) que genera el basural a cielo abierto”.



No se trabaja bien.

En cuanto a los puntos limpios, también se genera en la localidad turística un problema de contaminación, pero en este caso, por arrojar elementos en los espacios que no corresponden.

“Muchas veces tiran residuos que son ajenos a cada recipiente. No se está trabajando como se debe y la gente ya está cansada. Esto produce que los perros luego destruyen las bolsas y desparramen los desperdicios por todos lados. Tenemos un inconveniente bastante complicado con el tema de la basura en nuestro lugar de residencia. Necesitamos que los funcionarios que se ocupan de este tema brinden una respuesta no sólo a los vecinos permanentes de Pehuen Co, sino a quienes llegan los fines de semana o tienen residencias de vacaciones”.

“Ya estamos a muy poco de iniciar una nueva temporada estival y el tema del basural sigue sin resolverse. Tuvimos problemas muy angustiantes con los incendios, intencionales o no, registrados en el basural y no queremos que se pongan en riesgo las viviendas próximas a ese predio y la salud de todas las personas que vivimos en este lugar”.

“Consideramos que nos merecemos vivir en un lugar seguro, limpio, donde todas las garantías para la calidad de vida y la salubridad estén garantizadas. Al mismo tiempo, si se está promocionando a Pehuen Co como una de las alternativas turísticas más destacables de la costa bonaerense, bueno sería que los turistas que seleccionen esta opción se vayan con una buena mirada de nuestro lugar de pertenencia y decidan regresar alguna vez”.

“El ambiente sano es fundamental. Nuestras familias merecen un medio ambiente con calidad de vida”.