“Olimpo no estuvo a la altura de las circunstancias, pero esto recién arranca”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“El gustito amargo tiene íntima relación con lo numeral. Tendríamos que haber ganado y sólo pudimos empatar”.

El DT de Olimpo, Sergio Lippi, se retiró del estadio Roberto Carminatti preocupado y pensativo, como que el 0-0 frente a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi le cayó como una “pataleta” al hígado.

“De local siempre querés sumar de a tres, pero bueno, es necesario analizar un montón de cuestiones del juego para llegar a la conclusión de que fue un partido complicado para Olimpo. Lo ideal hubiese sido abrir rápido el marcador y después controlar el trámite con la ventaja a favor. Al equipo le falta ritmo de competencia, pero hizo un esfuerzo supremo para intentar ganar”, sostuvo el orientador aurinegro.

“Esto es largo y debemos seguir creciendo. Olimpo va a mejorar por la capacidad individual de sus jugadores, de eso no me quedan dudas”, agregó el entrenador juninense.

—Olimpo no jugó bien, ¿pero Círculo Deportivo fue más equipo de lo que esperabas?

—Otamendi fue lo que esperaba, un elenco criterioso y con buen manejo de balón. Olimpo, en líneas generales, no estuvo a la altura de las circunstancias.

—Tácticamente, ¿cuáles son los puntos a corregir?

—Muchos. Por la falta de ritmo y la obligación de ir para adelante, el equipo se desbalanceó un poco. Cometimos errores que otros momentos los podemos pagar muy caros. Nos salvó el orden que imprimen algunos jugadores de experiencia, pero jugar tan replegado en tu campo no es bueno.

—¿Y las sensaciones positivas?

—Desde lo individual, algunos cumplieron con creces. Hubo entrega, y mientras haya entrega hay esperanzas de que lo que pretendemos se va a dar.

“Cuando no se puede ganar, no hay que perder. Villar respondió bien en tres pelotas complicadas y pudimos mantener la valla en cero. Lo podríamos haber perdido, pero también es cierto que no nos cobraron un penal muy claro.

—¿El 4-1-3-2 va a ser el esquema que va a identificar a este Olimpo?

—Depende. En la pretemporada utilizamos el 4-3-3, pero ante Otamendi no era el dubujo táctico ideal. Igualmente la idea es que el equipo aplique alguno de esos dos sistemas.

—Se te nota preocupado.

—Preocupado no, ocupado. Uno se ilusiona y espera un poco más, pero también hay que tener en cuenta un montón de factores. Es necesario tomar lo positivo, corregir lo negativo y crecer como equipo.