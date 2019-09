Se anunció una amplia programación para los Festejos por el Día de la Primavera

El titular del Instituto Cultural, Ricardo Margo, presentó las actividades programadas para el Día de la Primavera en la ciudad.

Según informó se desarrollarán todas en el parque Boronat, ubicado en Tres de Febrero y Las Heras, a excepción de las obras teatrales que tendrá lugar en la Biblioteca Rivadavia.

“Este año los festejos coinciden con el regreso de AcercArte, programa de la provincia de Buenos Aires que se desarrollará el 21 y el 22 de septiembre”, explicó.

“Habrá propuestas para los más chicos, espectáculos circenses, cines móviles y 360º, un espacio con muchos artistas y el cierre musical estará a cargo el sábado de Dread Mar I y el domingo de Miranda”, agregó.

Cronograma:

Actividades permanentes sábado y domingo de 15 a 20

Arte callejero: Dame – Ice – Cuore

Biblioteca: Préstamo de libros – Livings de lectura.

Biblioteca digital: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Se encuentra disponible una APP para acceder a libros gratuitos desde el celular o ingresando a www.gba.gob.ar/letrasabiertas.

Talleres de reutilización: Taller de títeres + Taller de Grabado + Espacio de Juegos + Taller de Espirógrafos + Cajas de música + Torre de desafío vertical.

Realidad virtual: Realidad Aumentada + Taller de creación de videojuegos y muestra de videojuegos indie

Sábado 21

15 hs: Circo- Intro

Cine móvil: El parque mágico

Cine 360º: Viaje salvaje a La Tierra

15.15 hs: Artes plásticas – presentación de Milo Lockett. Taller de pintura para niños a partir de 4 años. (capacidad para 40 niños, las entradas se entregan por orden de llegada en el puesto de informes a partir de las 15hs).

16 hs: Cine 360º: Fronteras del Universo

16:30 hs: En un Santiamén: Hilda Lizarazu le canta a los más pequeños.

17.15 hs:Cine móvil: El fútbol o yo.

Cine 360°: Dinosaurios.

Circo – taller.

17.45 hs: Biblioteca: Fútbol y literatura: Entrevista a Andrés Burgo.

18 hs: Cine 360°: The Wall – Pink Floyd.

18:45 hs: Circo- Show

Cine 360°: Universo Cerati

19.15 hs: Stand Up de Juanjo Salce.

20 hs: Cierre musical – Dread Mar I

21:30 hs: OAS Organismos Artísticos del Sur

Teatro – El hijo eterno (Michel Noher) en Biblioteca Rivadavia.

Domingo 22

15 hs: Cine móvil: El Grinch

Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra

15.30 hs: Circo – Intro

15.45 hs: Biblioteca: Historias fabulantásticas, Miguel Fo.

16 hs: Cine 360°: Fronteras del Universo

16.30 hs: Infantiles: Bigolates de Chocote

17.15 hs: Cine móvil: Yo soy así, Tita de Buenos Aires

Cine 360º: Dinosaurios

Circo – Taller

17:45h: Biblioteca: Escenarios literarios: entrevista a Eduardo Sacheri.

18 hs: Cine 360°:Universo Cerati

18.45 hs: Circo – Show

Cine 360°: Pink Floyd: The Dark Side of The Moon

19.15hs: Stand Up de Julián La Bruna

20 hs: Cierre musical – Miranda!

21.30 hs: Alquimia con Graciela Borges en Biblioteca Rivadavia.

Más información en www.gba.gob.ar/acercarte/evento/161