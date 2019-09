"Cambiemos y el presidente Macri ya han perdido", dijo Lavagna

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró que tanto Cambiemos como el actual mandatario nacional, Mauricio Macri, "ya han perdido", al tiempo que confió en que su espacio "puede efectivamente ser una alternativa" y llegar a un balotaje.

Durante una entrevista con La Nación, el economista opinó que "seguramente hay una parte" de la sociedad "que está votando por hartazgo con un gobierno que no les da soluciones y que se volcó" a favor de Alberto Fernández, que lidera la lista del Frente de Todos.

"Nosotros decimos que eso no sirve. No puede seguir moviéndose entre el bombo populista y la patria financiera. Las democracias durables, serias son ubicadas en el centro del espectro y no en extremos", explicó.

En este sentido, Lavagna aseguró que él es "candidato a entrar en el balotaje en reemplazo de un Gobierno que está en franca retirada".

Además, el dirigente opositor aseguró que "son tonterías o pequeñas chicanitas o maniobritas para conseguir algunos votos más confundiendo" las versiones que indican que él podría ser el ministro de Economía en una eventual administración de Fernández al frente de la Casa Rosada.

"Nosotros creemos que Cambiemos y el presidente Macri ya han perdido, y que Consenso Federal puede efectivamente ser una alternativa al Frente para Todos", cerró. (NA)