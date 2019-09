Escenario político: la motivación del oficialismo y la campaña hormiga de la oposición en Bahía

Escenario político es una serie de análisis en el marco del año electoral. En este caso, la principal motivación del oficialismo bahiense luego de las PASO y la campaña hormiga de la oposición.

Conceptos:

* Superado el impacto por el resultado de las PASO, el oficialismo puso cabeza fría y empezó a diseñar la estrategia para retener el Municipio en las elecciones del 27 de octubre.

* Cerca de una semana le tomó al equipo de Héctor Gay salir del shock, porque esperaban una diferencia mayor respecto del Frente de Todos en Bahía y porque nadie imaginaba semejante diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sobre todo, entre Axel Kicillof y María Eugenia Vidal.

* Con la ola amarilla más baja, los responsables de campaña decidieron una presencia mucho mayor de los funcionarios en los barrios, con más cara a cara con los vecinos. Escuchar, escuchar y escuchar es la consigna.

* También, resaltar el valor de las obras realizadas en estos años. Pero, por sobre todas las cosas, poner el cuerpo. Si bien habrá continuidad del intenso trabajo en redes, se requieren más miradas a los ojos.

* En un par de semanas, además, volverán a apelar a los carteles callejeros, de los cuales decidieron prescindir antes de las PASO. O sea, se viene una previa electoral en modo más tradicional.

* Una de las grandes preguntas es cómo se pegarán o distanciarán de Macri y Vidal. Claramente seguirán apoyándose mucho en la gobernadora, probable líder de la oposición desde el año próximo, y no tanto en el presidente, aunque tampoco intentarán esconder su imagen ni hacer pedidos extraños a los cerebros de la campaña nacional.

* Vidal vendría en los próximos 10 días a Bahía, aunque no está claro si será en visita oficial o con acto proselitista incluido. Antes de las primarias se hablaba de un acto en 360 con Macri y la mandataria provincial, junto con Gay, aunque hoy eso no es del todo seguro.

* Dados los resultados del 11 de agosto, en Alsina 65 afirman que no le temen a un gobierno local de diferente color político que el provincial y nacional. Buscan tomar como espejo a la situación de Jaime Linares en los años 90.

* Pero no solo eso. También observan que Bahía Blanca podría ser uno de los pocos focos de "resistencia" a la vuelta del peronismo al poder. O, como definen en Juntos por el Cambio, la vuelta del kirchnerismo y La Cámpora.

* Si Cambiemos pierde en La Plata y Mar del Plata, esta ciudad pasaría a tener un protagonismo central en la reconstrucción de ese espacio político. Eso, teniendo en cuenta que nada garantiza que un futuro gobierno del peronismo sea exitoso y agregando la idea de que Vidal podría volver a ser una figura muy competitiva en 2021, les resulta sumamente motivador.

* En el caso de las huestes de Federico Susbielles, hoy exultante como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, están muy ilusionados con revertir la ajustada derrota del mes pasado. La diferencia a dar vuelta es exactamente de 4.496 votos, con una proyección estimada de 190-195 mil votantes totales en las generales.

* Un dato fundamental: en agosto hubo 22.445 votos en blanco para intendente, muchos de ellos asociados a la fórmula Lavagna-Urtubey que no tiene candidato a jefe comunal. En este contexto tan ajustado, es una pecera muy grande, aunque no la única. No obstante, sobre el pastor Luis José y el vecinalista Leonardo Valente nos vamos a referir en algún próximo análisis.

* En el comando del Frente de Todos creen que de aquí en adelante el ascenso paulatino de Susbielles no se detendrá y que el empuje de los candidatos de la parte alta de la boleta irá creciendo. Buscan intensamente una próxima visita de Alberto Fernández a la ciudad y también de Kicillof.

* En este último caso, hay quienes piensan en un detalle: no les parece buena idea un acto como el realizado en el Club Independiente en julio, con mucha bandera, bombo y liturgia peronista. Tratarán de mostrar una cara que se parezca más al bahiense promedio, es decir, menos.. efusiva.

* El senador provincial comenzó en las últimas semanas una ronda de reuniones con cámaras empresarias y ONG para convencerlos de las ventajas de tener un gobierno municipal alineado con los Estados superiores, aunque hay algo más.

* Su equipo diseñó una campaña hormiga, en la cual va a visitar mano a mano a diferentes personas o familias en sus casas, en aquellos sectores donde el voto es naturalmente esquivo al peronismo. Como en el básquet, cuando hay que dar vuelta un resultado sobre el cierre, la marca es uno contra uno.