Denuncian la suspensión de alrededor de 1.000 trabajadores petroleros en Vaca Muerta

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, denunció hoy la suspensión de alrededor de 1.000 operarios en yacimientos de Vaca Muerta por la suspensión de perforaciones.

Pereyra informó que las empresas San Antonio, Schlumberger, Baker Hughes y Calfrac paralizaron los equipos de perforación y que "no quedó ni un set de fractura".

Dijo que el gremio busca ahora que el sector empresarial garantice el pago de sueldos y no aplique despidos.

El gremialista señaló que "al bajar un equipo todo lo que se mueve alrededor tiene serios problemas y hay empresas que bajaron su actividad como consecuencia de la finalización de contratos".

Agregó que la decisión también es consecuencia de "las medidas del Gobierno nacional, que con el Decreto 566 congeló el precio y los inversores han bajado las inversiones", en declaraciones a AM 530.

El sindicalista y actual senador nacional dijo que el gremio se mantiene el estado de alerta y movilización, y que la decisión empresarial "genera desconfianza y viola la seguridad jurídica".

"Estamos complicados, tenemos a 1.000 compañeros en suspensiones rotativas, para evitar los despidos", recalcó el secretario general.

El gobierno congeló el precio del barril de crudo en u$s 59, mientras en el mundo el petróleo Brent -de referencia en la Argentina- sigue por arriba de u$s 60 y las productoras lo entregan a las refinadoras a u$s 42, lo que provoca un corte en la comercialización, la cadena de pagos, el abastecimiento de insumos y freno en la perforación petrolera.

Pereyra afirmó que el Gobierno nacional "ha perjudicado toda la actividad" y dijo que el próximo año "no vamos a tener el crecimiento con 20 ó 25 equipos trabajando".

El sindicalista se mostró confiado en que un cambio de administración empiece a "generar la confianza que se perdió con este gobierno para traer nuevas inversiones". (NA)