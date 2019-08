Logro del Barco Argentino From Now On patronado por Hernán Mones en La Copa del Rey 2019

La 38 ª edición de la Copa del Rey Mapfre buscaba emoción con su nuevo sistema de competición y a tenor de los resultados lo consiguió. Las regatas de los dos últimos días estuvieron rodeadas de tensión e incertidumbre. Y en algunas de las clases se produjeron vuelcos inimaginables, o directamente imposibles, con el sistema anterior con el que se celebraba el trofeo.

De las diez clases que competían con el nuevo sistema de fase final (los catamaranes voladores GC32 tienen sus propias reglas y suman todas la pruebas sin excepción), cinco de ellas tuvieron un vencedor distinto al velero que encabezaba la clasificación al comenzar las regatas del viernes y sábado.

Por supuesto, en algunos casos los puestos estaban tan apretados que igualmente se hubieran podido producir cambios en base a los resultados de las últimas pruebas, pero en otros acabó ganando un barco con el que, en principio, a tenor de la clasificación del jueves, ya casi nadie contaba.

Posiblemente el resultado más espectacular fue la victoria final de L’Immens del barcelonés Alexandre Laplaza en la clase ORC3. Había quedado en sexta posición en la fase inicial, con un total de 39 puntos. Estaba a 23 puntos del líder, Vértigo Dos, que tenía 16. Segundo era al Airlan Aermec, con 17,5 puntos, y tercero, el Tanit IV-Medilevel, con 28. Eran sencillamente imposible que L’Immens ganara y muy difícil que pudiera entrar en el podio.

Pues bien, el nuevo sistema, que borra los puntos anteriores y les da a los barcos los que corresponden a su puesto en la clasificación (uno al primero, dos al segundo, tres al tercero…) le dio alas a L’Immens, que se marcó una exhibición de regularidad en las tres regatas celebradas los dos últimos días de competición. Un segundo puesto, un primero y un tercero le permitió ganar el preciado trofeo del Real Club Náutico de Palma por segundo año consecutivo.

El mallorquín Airlan Aermec hizo quinto, cuarto y primero en estas tres últimas regatas, mientras que el Vértigo Dos barcelonés, que pareció mantener la regularidad de la primera fase con un primer triunfo en la primera regata de la final, se desfondó seguidamente: noveno y octavo. Estas han sido finalmente las posiciones de podio en la clase ORC3.

En ORC1 también se produjo un cierto baile de posiciones, pero no con el líder, el Estrella Damm de Nacho Montes y Óscar Chaves, que lleva como patrón a Luis Martínez Doreste. El velero de la cervecera catalana se marcó una Copa impecable y no sólo finalizó en primera posición la primera fase sino que ganó la tres regatas disputadas en la final y también repite la victoria del 2018 en la Copa del Rey Mapfre.

La segunda posición fue para el Rats on Fire de Rafael Carbonell, el gran rival del Estrella Damm en las últimas temporadas, que logró recuperar esta posición de podio el último día, en la última regata, y la tercera para el argentino From Now On de Hernán Mones.

En Swan 50, la clase reina entre los monotipos, ganó sin sorpresa el Cuordileone de Leonardo Ferragamo y destaca el notable papel del rey Felipe a la rueda del Aifos 500 de la Armada. El Monarca español se incorporó al barco el jueves, cuando el velero ocupaba la octava posición de la flota de catorce competidores, y ha acabado quinto. Una actuación destacada del patrón, que se explica también por la gran coordinación que mantiene en regata con el táctico cántabro Antonio Piris, y por la especial motivación de toda la tripulación cuando tiene al jefe a bordo.

La Copa del Rey Mapfre 2019 será recordada también por la participación de la clase femenina Purobeach Women’s Cup a bordo de velero Viper 640. Y fue también una de las clases en las que el vuelco en la clasificación resultó impresionante. La victoria final fue para la tripulación de la Federación Balear de Vela patroneada por Helena Alegre. Segunda fue la Federación Catalana de Vela, con Aura Miquel como patrona. Y tercera, el Dorsia de Natalia Vía-Dufresne, que logró así entrar en el podio en la última jornada.

El triunfo de Helena Alegre es meritorio e impresionante, llegando a la victoria desde la tercera posición de la que partía en la fase final, pero también quedará en el recuerdo la gran ventaja que llegó a tener Vía-Dufresne en la primera fase (19 puntos sobre Alegre), que se fundió como un azucarillo el viernes al entrar en la novedosa fase final de esta 38ª Copa del Rey Mapfre. (La Vanguardia)