Champions League: Messi vs. Lautaro Martínez, uno de los duelos picantes de la fase de grupos

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2019/20 tendrá cruces por demás interesantes, como un aperitivo de lo que podría suceder luego en instancias decisivas.

Así lo determinó el sorteo realizado hoy en Mónaco, donde quedaron confirmados, entre otros, los siguientes cruces: PSG vs. Real Madrid, Juventus vs. Atlético Madrid, Barcelona vs. Inter, equipo del bahiense Lautaro Martínez, y Bayern Munich vs. Tottenham.

La primera fecha de la fase inicial se jugará entre el 17 y 18 de septiembre, y los clasificados a octavos quedarán definidos el 10 y 11 de diciembre. La final, pautada para el 30 de mayo, se jugará en el estadio Olímpico de Ataturk, Turquía.