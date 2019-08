Un conocido ex árbitro colombiano denunciado por abuso sexual

Al menos cuatro árbitros colombianos denunciaron en las últimas horas que superiores los acosaban y pedían favores sexuales como condición para ascender en su carrera profesional. Uno de ellos es Harold Perilla, quien aseguró en la emisora W Radio que Óscar Ruiz, quien fuera uno de los jueces colombianos más reconocidos del mundo, le hacía propuestas sexuales para ayudarlo a crecer en el arbitraje.



"El señor Óscar Julián Ruiz, desde el 2007 hasta que me retiré, me acosó; se acercaba siempre a mí, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía que evidentemente si yo quería llegar lejos en el arbitraje ya tenía el camino y sabía qué tenía que hacer", afirmó Perilla.



El ex árbitro señaló que Ruiz se le insinuaba constantemente y detalló: "En una pretemporada, en un pasillo, se me acercó y me intentó acercar la mano; luego intentó tocarme la cola, me tuve que retirar de ahí con impotencia de no poder denunciar".



El denunciante calificó a Ruiz como una persona "muy inteligente" porque no deja evidencias de acoso y señaló que aprovecha su poder en la Comisión Arbitral Nacional de Colombia, de la que hace parte, para acosar a sus subalternos.

A estas críticas se sumó también el ex juez Julián Mejía, quien no detalló contra quién era su denuncia pero afirmó que es "un dirigente influyente en el arbitraje colombiano".

Mejía manifestó que durante un partido en una final de la Liga de Campeones el señalado intentó tocarle la cara y subir su pierna, insinuaciones que él rechazó y por lo que llegó a durar hasta dos meses sin ser designado para un partido de la liga local.

"Uno como árbitro tiene unos anhelos, tiene unos proyectos y resulta que para poder llegar o alcanzarlo le toca pasar por medio de unas situaciones incómodas como es con esta persona", afirmó.

Además de Óscar Ruiz, Perilla denunció que el ex árbitro Imer Machado, quien también era pieza clave de la Comisión, lo acosaba sexualmente y aprovechaba el respaldo dado por Ruiz.

"Tengo varios testigos cuando Imer Machado me tomaba la cola, los testículos… en varias oportunidades me tuvieron que detener porque él lo hacía cuando yo estaba de espaldas y salía corriendo", detalló Perilla.

El recuerdo de Cristian Traverso

"Ruiz era uno más de nosotros", confesó recientemente Cristian Traverso, ganador de dos Torneos Apertura (1998 y 2000), un Torneo Clausura (1999), dos Copas Libertadores (2000 y 2001), una Copa Intercontinental (2000) y una Copa Sudamericana (2004) con la camiseta de Boca.

Lo dijo en diálogo con AM 910, donde el ex jugador se refirió al juez cuando se le consultó sobre las versiones que involucraban al árbitro colombiano en polémicos arbitrajes, y una vez conocida la denuncia por acoso sexual que se produjo a principios de este año en Colombia.

El oriundo de Villavicencio fue un talismán para Boca en la época dorada de Carlos Bianchi y es recordado por dirigir la Copa Intercontinental 2000 que Boca le ganó a Real Madrid por 2-1 en el National Stadium (Tokyo), con un doblete de Martín Palermo, además de impartir justicia en otras tres finales: Copa Libertadores 2003 (frente al Santos, 2-0, en La Bombonera, partido de ida); Recopa 2006 (ante San Pablo, 2-2, Boca campeón) y Copa Libertadores 2007 (Boca le ganó a Gremio por 2-0 en Porto Alegre y obtuvo el título). (Tyc Sports y La Nueva).