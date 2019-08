Basura en Bahía, a cualquier hora y en cualquier lugar

Microcentro. Hora pico.

Nada ni nadie parece detener el desecho de basura.

Hoy, en horas del mediodía, apareció en la primera cuadra de calle Rodríguez un colchón viejo, un cajón de verdura y cartones, que se sumaron a una pérdida de agua para graficar la ciudad que no se quiere: con suciedad a partir de inescrupulosos que arrojan desechos en cualquier lado, menos el indicado.

Evidentemente, la gente sigue tirando basura en todas partes y las consecuencias de esa conducta no sólo es sanitaria sino que a veces deriva en situaciones tan inesperadas como interferir el tránsito de los colectivos por su carril exclusivo.

La generación de puntos de acumulación de basura sigue siendo una preocupación para la municipalidad, que todo el tiempo recibe denuncias por la existencia de esos focos, no sólo en baldíos o descampados sino también en distintas esquinas.

La conducta de los vecinos de arrojar basura en lugares indebidos tienen consecuencias económicas –se debe asignar su limpieza a partir del pago de camiones y mano de obra-- y además conlleva una enorme impacto ambiental.

La multa

Arrojar basura en lugares no indicados conforma una falta que admite multas desde los $ 1.500. Ricardo Germani, titular del Juzgado de Faltas Nº 1, señaló que el 85% de estos basurales se generan en terrenos baldíos que no están debidamente cercados y cuyos propietarios, al ser sancionados, pretenden no tener responsabilidad en que se arroje basura allí.

"Otro problema es el de los escombros o material de obras, que también se acumulan en las esquinas o baldíos y ahí quedan", señaló Germani.

A pesar de la importante cantidad de basurales que se generan, Germani señaló que se inician pocas causas --no más de 12 al año-- como consecuencia de denuncias.