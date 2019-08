Bolsonaro pide respaldo a Macri y limita el diálogo con Alberto Fernández al plano económico

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los empresarios brasileños ayudar a la reelección de Mauricio Macri, y admitió que puede tener un diálogo apenas en el plano económico con el candidato Alberto Fernández, en caso de que gane la elección de octubre, publicó hoy la prensa local.

"El compañero de fórmula de Cristina Kirchner ya retrocedió, dijo que no puede apartarse de Brasil por una cuestión económica. En economía podemos caminar juntos, pero en la cuestión política jamás. Si se desvían del foco de la democracia y la libertad tomaremos una posición política también", dijo Bolsonaro anoche en una reunión con empresarios del acero.

El presidente brasileño pidió a los empresarios colaboración para la reelección de Macri.

"En las primarias hubo un margen grande a (favor de) la oposición argentina y el mercado reaccionó inmediatamente. Eso puede ser revertido y les pido a los que están aquí que colaboren en ese sentido", dijo Bolsonaro en el evento Congreso Acero Brasil.

"No se trata de apoyar a Macri, queremos que la vieja izquierda no regrese al poder y si el camino es apoyar a Macri, apoyemos a Macri, como lo he respaldado en forma discreta", afirmó. (Télam)