Provincia superó sin inconvenientes la segunda fecha del 85º Argentino

Con mucha sencillez sacó adelante Provincia de Buenos Aires su segundo compromiso por el 85º Campeonato Argentino de Mayores de básquetbol.

Tras ganar el 1ºC 26-17 y el 2ºC, 28-17, la Selección derrotó a Tierra del Fuego por 110 a 64.

Mirá las estadísticas del partido

El bahiense Lucas Chaves (El Nacional) colaboró con 13 unidades (3-3 t3, 2-3 t2), un recobre, un pase gol y 2 robos en 15m04.

Mientras que el reginense Federico Harina (escolta de Villa Mitre) volvió a ser el máximo goleador del equipo: 20 puntos (3-6 t3, 5-5 t2, 1-1 t1), un rebote, 2 asistencias y un recupero en 21m20.

De esta manera, Buenos Aires, que ayer debutó con un triunfo, lidera la zona C de manera invicta y mañana completará la primera fase ante Córdoba, desde las 20, con el pasaje a cuartos de final asegurado.

Cronograma de juego

Lunes 19

Buenos Aires 74-67 Corrientes

Entre Ríos 73-71 Chaco

Santa Fe 91-87 Córdoba

Mendoza 63-65 Misiones

Tucumán 98-54 Tierra del Fuego

Formosa 86-63 Santiago del Estero

Martes 20

Tierra del Fuego 64-110 Buenos Aires

15:30 - Santiago del Estero vs Entre Ríos

17:30 - Corrientes vs Santa Fe

18:30 - Chaco vs Mendoza

20:00 - Córdoba vs Tucumán

21:30 - Formosa vs Misiones

Miércoles 21

15:00 - Tierra del Fuego vs Corrientes

15:30 - Entre Ríos vs Misiones

17:30 - Santa Fe vs Tucumán

18:30 - Chaco vs Santiago del Estero

20:00 - Buenos Aires vs Córdoba

21:30 - Formosa vs Mendoza

Jueves 22

16:00 - Puesto 9 al 12 – 2º vs 3º

18:00 - Puesto 9 al 12 – 1º vs 4º

Viernes 23

11:00 - 9° Puesto

17:00 - Cuartos de Final – Serie 3

18:30 - Cuartos de Final – Serie 1

20:30 - Cuartos de Final – Serie 4

21:30 - Cuartos de Final – Serie 2

Sábado 24

19:00 - Semifinal 1

21:30 - Semifinal 2

Domingo 25

19:00 - Tercer Puesto

21:30 - Final