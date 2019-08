Se pone en marcha el 85º Campeonato Argentino de Mayores

Esta tarde se pondrá en marcha el 85º Campeonato Argentino de Mayores de básquetbol.

El mismo se jugará en los estadio Centenario y Cincuentenario de Formosa, hasta el próximo domingo.

Provincia de Buenos Aires integrará la zona C, junto a Corrientes -rival de hoy, a las 13- y Tierra del Fuego.

El equipo será conducido por Ariel Amarillo y tendrá al bahiense Lucas Chaves (escolta de El Nacional). También integra el plantel Federico Harina, nacido en Villa Regina y hoy en día jugador de Villa Mitre.

El equipo se completará con Benjamín Levato, Facundo Attademo, Lautaro Toranzo, Matías Morera, Pablo Alderete, Patricio Piñero, Julián Roumec, Facundo Varela, Nahuel Amichetti y Genaro Calcaterra.

Cronograma de juego

Lunes 19

13:00 - Buenos Aires vs Corrientes

15:00 - Entre Ríos vs Chaco

15:15 - Santa Fe vs Córdoba

17:30 - Mendoza vs Misiones

17:30 - Tucumán vs Tierra del Fuego

21:30 - Formosa vs Santiago del Estero

Martes 20

15:00 - Tierra del Fuego vs Buenos Aires

15:30 - Santiago del Estero vs Entre Ríos

17:30 - Corrientes vs Santa Fe

18:30 - Chaco vs Mendoza

20:00 - Córdoba vs Tucumán

21:30 - Formosa vs Misiones

Miércoles 21

15:00 - Tierra del Fuego vs Corrientes

15:30 - Entre Ríos vs Misiones

17:30 - Santa Fe vs Tucumán

18:30 - Chaco vs Santiago del Estero

20:00 - Buenos Aires vs Córdoba

21:30 - Formosa vs Mendoza

Jueves 22

16:00 - Puesto 9 al 12 – 2º vs 3º

18:00 - Puesto 9 al 12 – 1º vs 4º

Viernes 23

11:00 - 9° Puesto

17:00 - Cuartos de Final – Serie 3

18:30 - Cuartos de Final – Serie 1

20:30 - Cuartos de Final – Serie 4

21:30 - Cuartos de Final – Serie 2

Sábado 24

19:00 - Semifinal 1

21:30 - Semifinal 2

Domingo 25

19:00 - Tercer Puesto

21:30 - Final