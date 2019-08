Carrió: "Tengo certeza de que en octubre gana la República"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que tiene "la certeza de que en octubre gana la República", al emitir su voto esta tarde en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se consagran los candidatos a presidente y a legisladores que competirán el 27 de octubre.





En declaraciones a la prensa tras emitir su voto en la Escuela 3, ubicada en avenida Santa Fe 1.510 de la Ciudad de Buenos Aires, Carrió relativizó el resultado de las PASO al afirmar: "Tengo la certeza de que en octubre gana la república democrática. La fiesta total para toda la Nación va a ser en octubre, por eso hoy no me preocupa".





También expresó su alegría por no ser candidata al señalar que "el hecho de no ser candidata es fascinante, ya que me siento liberada" y dijo que tiene "dos años más de mandato, espero cumplirlos". (NA)