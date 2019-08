Tras diversos contratiempos, cancelan el festival conmemorativo por los 50 años de Woodstock

Tras diversos contratiempos, que incluyeron cambios de locaciones, renuncia de artistas anunciados en el cartel y el retiro de empresas que se habían comprometido a su financiación, se canceló el festival conmemorativo por los 50 años de Woodstock.



Así lo anunció su organizador, Michael Lang, responsable del mítico encuentro celebrado en 1969, a través de un comunicado que replica la agencia EFE.



"Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados hayan hecho imposible organizar el festival que imaginábamos con el gran cartel que habíamos contratado y la interacción social que preveíamos", escribió Lang.





El encuentro iba a realizarse entre el 16 y el 18 de agosto, las mismas fechas que el festival original, pero hasta el momento no se habían puesto en venta las entradas, a pesar de que en un primer momento se preveía poner a disposición del público los tickets en abril.



El sitio elegido para la celebración iba a ser el pabellón Merriweather, en la ciudad de Columbia, en el estado de Maryland, luego de que fracasara el intento de organizarlo en la localidad de Watkins Glen.



Previamente, se había producido una disputa con el dueño del Centro de Artes de Bethel Woods, en Bethel, en el estado de Nueva York, en donde se produjo el encuentro de 1969, quien prevé realizar un concierto paralelo cuando se cumpla el aniversario.





Luego se retiraron de la organización varios de los socios de Lang, quienes se habían comprometido a aportar dinero.



Acto seguido, figuras como John Fogerty, Carlos Santana, ambos participantes del encuentro en 1969, Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian declinaron su participación, a pesar de haber sido anunciados en el cartel.



Sin embargo, la celebración prevista en el lugar original del famoso festival continúa vigente para los días 16, 17 y 18 de agosto, y ahí sí se espera la presencia de Fogerty y Santana, además del exbeatle Ringo Starr, entre otros. (Télam)