Así fue el último punto con el que Guido Pella venció a Raonic e hizo historia en Wimbledon

El bahiense Guido Pella escribió su página más gloriosa en su carrera como tenista, al avanzar hoy a los cuartos de final de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

Luego de estar 2 sets abajo, el zurdo local revirtió el resultado ante el canadiense Milos Raonic y se metió entre los 8 mejores del certamen.

Así se vivió la definición del partido, que duró 3 horas y 41 minutos.

Mirá el último punto:

Welcome to the last eight club, @guido_pella



The Argentine comes from two sets down to beat Milos Raonic and reach a quarter-final of a Grand Slam for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/7A3oPDd8SA