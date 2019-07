A pesar de las críticas, Trump felicitó a las campeonas del Mundial femenino

El presidente Donald Trump felicitó hoy a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos por ganar una cuarta Copa Mundial, al derrotar a Holanda en la final (2-0) en Lyon, a pesar de sus críticas a la capitana, Megan Rapinoe.

"Felicitaciones al equipo de fútbol femenino estadounidense por su victoria en la Copa del Mundo", tuiteó Trump.

Y agregó: "¡Un partido bello y emocionante, Estados Unidos está orgulloso de todas ustedes!".

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!