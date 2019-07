¿Qué pueden esperar White y Bahía de la futura megaobra en Dasso?

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

El miércoles pasado se firmó el convenio por el cual la Municipalidad de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto acordaron llamar a licitación para concretar la autovía Dasso.

Se trata lisa y llanamente de un acto de justicia de parte de ambas instituciones para una comunidad que en las últimas décadas no vio reflejada en su calidad de vida el enorme desarrollo económico, portuario e industrial, que se produjo en su territorio.

De hecho es el comienzo de una nueva política destinada a acercar a la ciudad al mar, una asignatura jamás resuelta.

Seguramente en el futuro se vinculará con la nueva red de acceso a los puertos y al faraónico proyecto de unión de las rutas 3 Norte y 3 Sur, que en algún momento deberá ver la luz y que servirá para profundizar la vinculación con el macrocentro bahiense.

La licitación de Dasso tendrá lugar el 5 de agosto y el presupuesto oficial ronda los 4 millones de dólares que serán costeados, en partes iguales, por el municipio y el Consorcio de Gestión.

Su inicio será antes de fin de año y demandará 24 meses para su ejecución.

El tramo comprendido va desde la ruta 3 a la calle Santa María, totalizando unos 1.400 metros lineales.

"Básicamente está pensado no solo como el acceso a White sino en cómo se mueve la gente en esos barrios", sostuvo el arquitecto José María Zingoni, coordinador del proyecto en el cual intervinieron también profesionales de la empresa Dow.

"Para nosotros, Dasso no es la entrada a Ingeniero White, es White. El proyecto busca que quien ingresa por la arteria sienta que entró en una localidad especial, con identidad y que los barrios que acompañan su trayecto son parte de dicha localidad", explicó Zingoni.

"Sin carteles, la expresión de la intervención debe conjugar aspectos como el pasado y el presente, la industria y la residencia, lo social y lo ambiental, en una propuesta integral".

Zingoni agregó que a propuesta busca respetar la vía principal, pero a su vez consolidar el tejido urbano.

"Un aspecto central para lograr esto fue prescindir de las vías colectoras y reemplazarlas por otro tipo de espacios públicos, de circulación y de estar", puntualizó.

Para el intendente municipal Héctor Gay la obra apunta a saldar una deuda que el Estado en general tiene con Ingeniero White.

"Hace unos años se había instrumentado un plan director que concretó la primera etapa de Dasso y tenía idea de continuar hasta la rotonda del barrio 26 de Septiembre.

"Lamentablemente --agregó el jefe comunal--, eso no se hizo y lo realizado se fue deteriorando, al tiempo que el tránsito aumentó y requirió una intervención de envergadura".

A su entender esta inversión no sólo va a cambiar la estética del sector, sino también mejorará el tránsito y la seguridad vial.

"Desde 2016 el Consorcio del Puerto ha decidido privilegiar a Ingeniero White en sus acciones comunitarias y eso se nota en varias obras, esta es la mas importante y también lo es para el municipio", indicó.

Gay opinó que con esta obra habrá un antes y un después en White.

"Esperamos con ansiedad la apertura de las ofertas y la comunidad debe quedarse tranquila porque está garantizada.

"Se aprobó en el Concejo Deliberante y en el directorio del Puerto, se firmó el convenio, se está llamando a licitación y los recursos están disponibles. Ahora queremos poner manos a la obra cuanto antes".

Para Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, esto se da en el marco de un trabajo que se denomina conceptualmente urbanismo participativo.

"No hay imposición de obras, sino que hay obras que se definen con la demanda de los vecinos, que eligen cuáles son las primeras necesidades, qué es lo que prefieren y luego se completa con el asesoramiento".

A su entender Dasso será una intervención muy importante desde lo urbano y le dará calidad al ingreso del puerto más importante de la Argentina.

"Me parece necesario que la autoridad portuaria, como hacen en todos los puertos del mundo, se siente a trabajar con el Municipio para tratar de llevar el progreso. No puede haber un puerto económicamente sustentable y una población o un sector deprimido, esto no es posible", precisó.

Detalle de las obras a ejecutar en White

La propuesta considera doble calzada de ingreso y otra de egreso, con áreas de detención, más ciclovías y veredas hacia ambos lados. También incluye el soterramiento de todo el cableado aéreo.

Otro aspecto importante es el puente peatonal, obra que es central en el proyecto urbano. Ya sea como hito y como nodo, su presencia aportará al paisaje urbano del sector.

En la actualidad, aún cuando la calzada es angosta, la avenida separa ambos barrios. Por eso, el proyecto buscó desde su inicio un punto de articulación entre ellos, el cual se logró al unificar las dos plazoletas triangulares con una pasarela peatonal colgante, destinada a mejorar la circulación de los peatones.