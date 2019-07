"No veníamos teniendo suerte, pero ahora se están acomodando las cosas"

Un de los encuentros sobresalientes de la 13ª fecha en el básquetbol local de primera división se jugó anoche en el Román Avecilla.

Allí, yendo de menor a mayor, San Lorenzo le ganó a Estrella por 88 a 75 y lo alcanzó en la tabla de posiciones. Ahora, ambos son colistas del certamen que entrará en receso, más allá del Final Four, hasta el 8 de agosto.

Mirá todos los resultados, las posiciones y la próxima fecha

"Hace un frío increíble y, aunque es para los dos, cuesta arrancar. Por más que entremos bien en calor es complicado, pero pudimos sacar adelante un partido que sabíamos que iba a ser durísimo ante uno de los rivales directos que tenemos", rescató Javier Bollo, centro de San Lorenzo.

En los primeros instantes fue Estrella el equipo que mejor se asentó.

Dominando la pintura con Cardone y Gigliotti, la visita tomó 9 de luz (7-16) a 3m24 del 1ºC.

San Lorenzo estuvo lento en ofensiva y tomó malos lanzamientos, aunque en el cierre del tramo Bollo empezó a ganar y Reschini clavó un triple sobre la bocina que igualó el marcador.

En el 2ºC el que tomó la posta fue Germán Andrés. Saliendo de cortinas o desde el pique, el escolta se despachó con cuatro triples consecutivos que le dieron vuelo al local.

Más tarde lo imitó Biggi y el dueño de casa llegó a 5-5 t3 en el cuarto y 7-9 en los primeros 15m, para escapar 41-31.

"Ellos salieron a jugar bien fuerte, nosotros no poníamos la pelota abajo, se nos cerraban mucho y no encontrábamos el corte. Pero nos pudimos acomodar y lo sacamos adelante. Es un rival directo como tal vez lo fue Pacífico la fecha pasada y estamos tratando de sumar para ir subiendo escalones", añadió el ex Villa Mitre y Alem.

Como si se fueran turnando, el protagonista del 3ºC fue José Luis Martínez.

El Colo anotó los primeros 8 puntos de San Lorenzo en el tramo hasta que Quiroga y Horvath se amigaron con el aro en Estrella.

Así, la visita achicó el margen y alcanzó a pasar al frente (52-53) a 3m33 del 3ºC.

Sin embargo, hasta allí llegó la rebeldía. Porque en lo sucesivo creció la tarea ofensiva de Bollo y el local volvió a sacar ventajas.

Se fue al último descanso 63-56, arrancó el 4ºC con doble y falta del interno y sacó 10 de luz con el primer triple de Alfonso (69-59).

Después, por más que Estrella se mantuvo en juego, su liderazgo nunca corrió peligro.

"No veníamos teniendo suerte, pero ahora se están acomodando las cosas y justo se nos corta (el torneo). Cuando se gana, se entrena de otra manera, se encara de otra manera la semana y esto es positivo. Ahora nos vamos contentos al receso para después arrancar con todo", completó Bollo.

Esta es la síntesis

San Lorenzo (88): Juan C. Reschini 10, Germán Andrés 20, Nahuel Diez 2, José Luis Martínez 23, Javier Bollo 20 (FI); Fernando Alfonso 3, Federico Biggi 7, Pablo Racciatti 1 y Mauro Blázquez 2. DT: Silvio Montero.

Estrella (75): Julián Horvath 15, Iñaki Errazu 3, Santiago Quiroga 9, Franco Cardone 14, Bruno Gigliotti 6 (FI); Alan Pan 12, Gonzalo Oyarzo 0, Matías Specogna 5, Nahuel Camara 11 y Lucas Nogueiras 0. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: San Lorenzo, 18-18; 41-36 y 63-56.

Tiros libres: San Lorenzo, 24-30 y Estrella, 20-25.

Cinco faltas: Alfonso (SL) y Cardone (E).

Árbitros: Horacio Sedán, Nicolás Larrasolo y Lucas Paulete.

Estadio: Román avecilla.