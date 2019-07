Suteba denuncia que hay 500.000 alumnos sin gas en las escuelas bonaerenses en plena ola polar

Más de 500.000 alumnos bonaerenses sufren la falta de gas en la escuelas, en medio de la ola polar que afecta gran parte del país, según denunció el Suteba.

Según el secretario general del gremio, Roberto Baradel, "hay más de 500.000 estudiantes afectados", por lo que llamó a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, a actuar "con responsabilidad y sensibilidad".

"Es inadmisible que con esta ola de frío no haya gas, no haya calefacción, no se pueda cocinar un plato de comida caliente", expresó el gremialista, acerca de una situación que, alertó, "pone en riesgo la salud y el derecho a la educación".

Por su parte, la secretaria adjunta del sindicato docente, Silvia Almazán, sostuvo que el problema "afecta también gravemente al Servicio Alimentario Escolar, ya que en muchas Escuelas no se tiene la posibilidad de tener agua caliente" y "en las comunidades más humildes esta situación se replica en las familias, que pasan frío también en sus casas".

Desde el Gobierno salieron a cruzar a Baradel por "utilizar al frío y a los chicos para una campaña electoral".

"Los dirigentes sindicales que están en las listas estaría muy bueno que blanqueen a la sociedad desde donde utilizan estas cuestiones", dijo el subsecretario de Educación provincial, Sergio Siciliano.

El funcionario consideró que "hoy hacer conferencias y un reclamo sindical en esta circunstancia lo notamos con tono de campaña electoral, y con poco interés sobre lo que pasa con los chicos".

Siciliano indicó que "se está trabajando desde los Consejos Escolares, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y los municipios en todos los casos" e informó que "en algunas escuelas ya se solucionaron las problemáticas, mientras se continúa trabajando en función de cada reclamo".

"Ya se realizaron nuevas instalaciones de gas y electricidad en 3 mil escuelas. En la provincia de Buenos Aires, este año, se realizaron más de 2.900 obras en las escuelas bonaerenses. Estas obras se suman a las 3.700 terminadas entre el 2016 y el 2018, lo que hacen 6.600 obras en 3 años y medio con una inversión récord que superó los 30.000 millones de pesos", explicó el funcionario.

En tanto, ayer anunciaron que por el frío y la no finalizacion de la obra de gas, no habrá clases por 3 días en una escuela local. (NA)