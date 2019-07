Jubilados: “Todos los países tienen que crear algún tipo de reforma previsional”

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Roberto Lavagna admite que cuando anunció que pretendía competir por la presidencia no se imaginaba que, tan cerca de las PASO, la situación iba a ser así.

"Hubiéramos esperado un acuerdo político más amplio de quienes estábamos en el centro, pero a veces las cosas, cuando ocurren, terminan resultando mejores, porque en definitiva con Juan Manuel Urtubey somos los que hemos mantenido una determinada línea de conducta, una coherencia", le dice a La Nueva el candidato a presidente por Consenso Federal.

De visita en Bahía Blanca, habló de las reformas previsional y laboral, luego de una de sus actividades centrales, que fue reunirse con empresarios en la Unión Industrial.

"Los empresarios plantearon el tema de cómo poner en marcha la economía. Alguno dijo que mientras nosotros estuvimos estancados todos estos años, otros países de América Latina siguieron avanzando. Y efectivamente nadie nos espera, el mundo sigue caminando. Uruguay, Paraguay, Colombia e incluso Bolivia avanzaron mucho. El desafío argentino es claro: ponerse en marcha con sus recursos humanos y materiales.

"Pero también los empresarios manifestaron su preocupación por la falta de políticas de Estado. Desde el principio nosotros decimos que para que el país salga de esta situación de mediocridad y estancamiento es necesario generar un gobierno de unión nacional. Y la unión no es lo mismo que la unanimidad, pero sí lograr una masa crítica política que garantice las apoyaturas para llevar adelante un proceso de transformación".

--¿En caso de ganar Mauricio Macri o Alberto Fernández usted se pondría a disposición?

--Al diálogo siempre estoy disponible, aunque dialogar no significa conceder.

--Usted viene remarcando la necesidad de poner plata en el bolsillo de los argentinos. ¿Eso podría tener como efecto no deseado una aceleración de la inflación?

--Fíjese que en Consenso Federal nunca hablamos solamente de consumo, sino de consumo y simultáneamente de impulso a la oferta, a la producción. Lo que va a garantizar que la expansión del consumo no termine en inflación es contar con una oferta ampliada y hoy no existen razones para que eso no suceda. Tenemos equipos tapados y ociosos en todos los sectores de la economía, por lo tanto con alguna medida impositiva de apoyo e incentivos crediticios no hay ninguna razón para que la economía no reaccione desde el lado productivo y, en consecuencia, sea capaz de atender el aumento del consumo sin ningún efecto sobre la inflación".

--Por ejemplo cuáles medidas.

--En el caso del consumo, subiendo el salario mínimo, vital y móvil para que aumente el resto de los salarios, además de otorgar créditos indexados por salarios y no por variables financieras, así como la eliminación de una parte de los impuestos a las Ganancias. Estas cuestiones, de manera gradual y sin grandes shocks, mejoran la capacidad de compra de los ciudadanos. Y, por el lado de la oferta, con fondos para recomponer al capital de trabajo y con rebaja de impuestos a la inversión y la creación de puestos de trabajo.

--El gobierno plantea la necesidad de una reforma laboral y el Frente de Todos, lo contrario. ¿Cuál es su opinión?

--Hay dos planteos erróneos. El gobierno cree que la reforma laboral es una condición previa para la recuperación económica y para nada es así. Eso es lo que también cree el FMI. La reforma laboral, que tranquilamente puede ser por sectores o de manera global, se debe plantear cuando la economía arranca. Si está parada, en un programa de ajuste, usted le puede abaratar en algo al empresario la posibilidad de despedir o algún otro costo laboral pero no va a crear puestos de trabajo. Y, si no crea puestos de trabajo, ninguna reforma laboral sirve. Sirve cuando crea puestos y lo va a hacer si está en el marco de un programa de crecimiento.

"Esto el gobierno no lo entiende, mientras que la posición del Frente de Todos es negar el tema. Y no se lo puede negar porque hoy la parte de los trabajadores argentinos que tienen protección, con todos los derechos, es menor que los que están afuera, es decir, unas 8 millones de personas. El régimen laboral debe estar hecho para proteger a todos, no solo a una parte".

--¿Y respecto de reformar el régimen previsional?

--Este es un tema más global, en el sentido de que todos los países del mundo tienen que crear algún tipo de reforma previsional porque responde al alargamiento de prácticamente 10 años en la esperanza de vida, lo cual ha cambiado los equilibrios de los sistemas jubilatorios. Todos encaran algún tipo de reforma, que es muy pausada en el tiempo, a diferencia de lo laboral donde uno puede acordar cosas rápidamente.

"Mientras esa reforma funciona hay que tratar de diferenciar las jubilaciones de base, que hoy abarcan a una parte muy importante de los jubilados, y tener mecanismos de actualización e indexación de esa base para que resulten más importantes que lo que uno dé a la pirámide. Para esto se requiere del Congreso y de la Corte".

--¿Esto incluye aumentar gradualmente la edad jubilatoria?

--Sí, en la reforma de mediano plazo.