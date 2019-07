Macri y su llamado a votar: "No es cualquier elección, hay que decidir muchas cosas"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que en las PASO del 11 de agosto "cada voto cuenta" porque se decide "si seguimos este camino de profundizar los cambios" o por el contrario "volvemos a las viejas prácticas de la política", al hablar en un acto en Mar del Plata, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En el marco de la campaña de Juntos para el Cambio, Macri planteó que "cuanto antes manifestemos con claridad nuestra intención, antes vamos a salir adelante", en referencia a las primarias y acotó: "El país que soñamos no está en el pasado; está en el futuro, en los desafíos que asumimos: ser parte del mundo".

El acto se realizó en el club de básquet Quilmes de Mar del Plata, donde se levantó un escenario circular, ubicado en el centro del recinto donde hablaron Macri, quien va por su reelección, su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora Vidal y su vicegobernador, Daniel Salvador, que también reeligen, además de los candidatos a intendente, Guillermo Montenegro y Vilma Baragiola.

Macri advirtió que "no es cualquier elección la del 11 de agosto, porque hay que decidir muchas cosas: si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado; si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias, la inseguridad y la corrupción".

"Se decide -agregó- si el que piensa distinto no va a ser hostigado" y además "si vamos a seguir trabajando juntos, con estos cimientos, para alcanzar la Argentina del futuro o volvemos a viejas prácticas de la política".

"Se decide todo esto en una votación; es tan importante el voto de cada uno, es importantísimo que vayan a votar, que manifestemos con claridad: no queremos volver atrás", añadió.

En su discurso, pidió votar para "ratificar todo lo bueno que hemos hecho, y lo que vamos a seguir haciendo".

Macri enumeró previamente obras de su gobierno, entre las que mencionó las que benefician a Mar del Plata, como las rutas, la ampliación del aeropuerto local, el gasoducto, desagües, mejora del puerto, entre otras, y subrayó: "No dejo de trabajar por un Estado al servicio de los argentinos y no de la política".

Advirtió que sin las bases que se han hecho no se puede pasar a la próxima etapa y, en ese sentido, dijo que "es importante que reconozcamos lo que hemos hecho juntos hasta ahora; nos da esperanza y energía para encarar lo que falta", aunque reconoció que "ha habido angustias estos últimos meses" pero lo que afrontaron "no fue en vano".

En tres años y medio de gestión "todo lo que hemos hechos no son palabras, discursos, relatos, cuentos; son transformaciones reales, contra viento y marea" remarcó Macri y agregó: "Imagínense lo que vamos hacer en los próximos años con viento a favor, es imparable".

La palabra de Vidal

Previamente la gobernadora Vidal, quien se presenta a la reelección por otro mandato, puso de relieve que en las próximas elecciones se decide "el futuro de los próximos 20 años del país. Elegimos si terminamos de cruzar el río para llegar a la otra orilla o volvemos para atrás donde no hay nada".

Recordó que el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires durante 28 años y remarcó que "éstos son los que ahora te dicen que te van a resolver los problemas con soluciones mágicas. Esos son los que te van a cuidar, no se trata de un candidato, de nombres, de bancas".

"Se trata de un sistema que gobernó 28 años y que no solo te abandonó; te dijo que era normal la provincia era inviable. Con ese verso nos tuvieron 28 años sin darnos lo básico", resaltó.

Y, aclaró que la provincia "no es inviable; nosotros no somos inviables, somos muy capaces".

Vidal expresó además que "si después de 28 años con falsas promesas, carteles sin obras, soluciones mágicas de atajo, los bonaerenses no bajaron los brazos, ahora no los bajamos ni locos; ahora que estamos ahí; nos falta tan poquito, no vamos a bajar los brazos, ahora que nos estamos poniendo de pie".

Previamente el candidato a la vicepresidencia, Miguel Ángel Pichetto, destacó que Macri es un "líder mundial", recordó el reconocimiento del G20, donde fue respetado por su visión y afirmó que "la sociedad sabe que este camino hay que profundizarlo; un capitalismo moderno, inteligente, con flexibilidad para encarar problemas. Del otro lado hay un distributismo vacío".

"Tengo una visión optimista respecto de la economía, vamos a andar bien, crecer, generar trabajo de calidad, la economía se ha estabilizado", agregó. (Télam)