River: "Llegar al martes, ese es mi objetivo", dijo Javier Pinola

Javier Pinola no pudo terminar el partido en el que River y Cruzeiro (Brasil) igualaron sin goles en el Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, y encendió las alarmas en el plantel conducido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, el parte médico bajó el drama y el defensor apuesta a llegar a la revancha, que se disputará el próximo martes en Belo Horizonte.

"Voy a hacer todo lo que sea necesario para poder estar", señaló el ex Rosario Central.

"Llegar al martes con opciones, ese es mi objetivo. Una vez ahí decidirá Marcelo (Gallardo)", agregó.

Pinola describió cómo fue el momento en el que tuvo que salir del campo de juego.

"Cuando me paré y traté de probar veía que no estaba para lo que requería ese momento del partido. No soy tonto, si salí es porque no podía. Preferí darle el paso a un compañero que estuviera bien. Son instancias decisivas", remarcó. (TyC Sports y La Nueva.)