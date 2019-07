Cerró otra empresa en Bahía, llega Macri y la bronca de los ingenieros

--Buen día Juan María, pensé que hoy ibas a venir más tarde por los festejos del Día del Amigo...

--Jamás falté a la cita en tiempo y forma así que hoy no iba a ser la excepción.

--Es cierto, y espero que hayas traído algo interesante para comenzar la semana.

--Te traje varias cosas, pero podríamos empezar con un nuevo cierre de una firma en Bahía.

--Dale, pero supongo que no te referirás al cierre del tradicional Bar Emiliano, en Alem y Perú.

--No, para nada, pero ya que lo mencionaste no puedo dejar de manifestar mi tristeza por la desaparición de un lugar al que solíamos acudir en la década del 80 antes o después de pasar por el boliche del club Universitario.

--Es verdad, desde el 9 de julio de 1980 fue un santuario de esa movida bahiense, sobre todo por sus famosos lomitos, y ahora fue reemplazado por una verdulería. Pero vayamos al grano y tirá lo que trajiste sobre el nuevo cierre de una empresa en Bahía.

--Ok, por lo que pude averiguar días atrás cerró la planta de Euromix, en el parque industrial, y 16 trabajadores fueron despedidos.

--Uhh. ¿Otra secuela de la crisis?

--No necesariamente. Fijate que tanto el cierre de Emiliano como el de esta empresa dedicada a la fabricación de compuestos termoplásticos no tuvo que ver con la marcha de la economía.

--Bueno, pero no me vas a decir que al igual que el bar de Abel esta planta cerró porque el dueño decidió cambiar de actividad.

--No. En el caso de Euromix el cierre tiene que ver con la imposibilidad de recibir de Dow una resina clave para sus operaciones. Según me comentaron, Dow no pudo adecuarse a un cambio de norma impuesto por el Enargás y dejó de producirla.

--Me imagino que los trabajadores despedidos cobraron las indemnizaciones correspondientes...

--Sí, y me dicen que 10 ya habrían conseguido trabajo en otra empresa. Por el momento, y hasta nuevo aviso, la planta está cerrada y sólo quedó el gerente.

--Ya que mencionaste a Dow. ¿Qué novedades tenés de la investigación por la explosión?

--Que hasta ahora se siguen haciendo, por parte de ingenieros de la UNS, las pericias correspondientes. De todas maneras en las últimas horas surgió un elemento que le va a poner más pimienta al tema.

--¿A que te referís?

--A que iría en aumento la bronca de los ingenieros porque en las paradas de planta que se realizan en el Polo entrar a trabajar empresas tercerizadas con representantes técnicos sin matrícula habilitante y sin efectuar una presentación de tareas.

--Pero me imagino que ya deben haber hecho el planteo correspondiente.

--Me dijeron que sí, pero no les han dado bola. Por eso ahora en el Colegio de Ingenieros están preparando un reclamo más fuerte, el cual incluye no solo a la empresa sino también al municipio.

--Claro, por ley las empresas que realizan todo tipo de tareas de ingeniería: desde construcciones a fabricaciones o procesos continuos, como el polo, tienen que tener responsables técnicos con incumbencia en la materia, pero con matrícula habilitante.

--Exacto, veremos cómo sigue esta historia en los próximos días, pero si querés te comento un reclamo más que tiene que ver con Dow.

--Dale, te sigo.

--El miércoles pasado la Unión de Jerárquicos Petroquímicos le envió una nota a la muni pidiendo ser incluidos en el Comité de Control y Monitoreo en virtud de contar con técnicos y profesionales de mucha experiencia en operaciones productivas y el cumplimiento de las normas vinculadas con la seguridad y el medio ambiente.

--Bueno, mientras pedimos otro café contame algo de la visita de Macri y Vidal el próximo martes. Al final se cayó lo del acto en Bahiense del Norte ¿No?

--Sí, se hará en el marco de una movida mayor después de las PASO, a fines de septiembre o fines de octubre.

--¿Al final viene el presidente?

--Me dicen que sí y con Pichetto. Además, pese a la decisión de Dow de no hacer un acto para inaugurar el estadio de Aldea Romana, es intención del presidente recorrer el Dow Center. Hasta mañana no se sabrá si lo visita antes o después de la inauguración de un nuevo parque eólico de Pampa Energía, a las 11, en el acceso a Pehuen Co.

--Vamos a tener una semana movidita porque si mal no recuerdo el jueves viene Carrió a presentar su libro “Vida”.

--Exacto, será en el Club Argentino y también es probable la llegada del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

Una cena con menú estadounidense

--No me contaste nada de la visita del ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza que me adelantaste el domingo pasado.

--Que no haya sido difundido sólo tengo una cena en un restaurant de comida estadunidense ubicado en la calle Urquiza con el intendente, Nidia Moirano, Andrés de Leo, Lisandro Ganuza y unos 15 empresarios pymes y economistas entre los que se encontraban Ricardo Rabbione, Héctor Jalif, Pipo Starobinsky y Eduardo Rosetti,

--Me imagino que habrán disfrutado de algunas ribs con salsa barbacoa.

--No tengas dudas, pero también hablaron de la situación de los comercios y de la industria en Bahía. Por lo que me comentaron varios dijeron que se advierte un pequeño repunte.

--Sí, incluso algunos estudios económicos afirman lo mismo, aunque habrá que ver si esto se mantiene porque una golondrina no hace verano.

--¿Alguna novedad municipal? ¿Te llamo la atención que Héctor haya propuesto a un peronista como juez de faltas?

--No dejó de llamarme la atención, aunque no sé si es compatible que alguien que se desempeña como representante legal de la Unión Tranviarios del Automotor y de la Cámara de Taxis pueda ser juez de faltas. Veremos qué dicen en el Concejo.

--Mientras tanto Héctor sigue impulsando la designación de Soledad Monardez para ocupar otro juzgado de Faltas.

--Sí, aunque en la oposición no quieren saber nada. Todo se resolverá en los próximos días porque hay que cubrir las vacantes que dejan los doctores Gabriel Nardi y Ricardo Germani.

--¿Algo más del ámbito comunal?

--Que en los próximos días se vienen dos licitaciones muy importantes: una es la de la autovía de Dasso, un megaproyecto del que ya te vine hablando y la otra es la segunda etapa del plan para instalar luminarias led.

--He visto que ya las pusieron en Alem, Brown, Vieytes, Colón y Cabrera.

--Sí, y en esta segunda etapa se van a recambiar en casi todo el macrocentro. Pensá que se invertirán 40 millones de pesos en la compra de 2.000 luminarias. El 5 de agosto se abren los sobres por Dasso y el 6 será la licitación de las luces.

--¿Sabés algo más de las grandes obras viales? Es obvio que con la merma en el número de trabajadores la autopista de Sesquicentenario y El Cholo marcha más lento.

--Es así, aunque me aseguraron que las obras seguirán. La autopista de la 33 marcha bien y los trabajos en el sector de El Guanaco van muy lentos.

Se va un juez y ¿desaparecen algunos juzgados?

--¿Me imagino que te diste una vueltita por los tribunales antes de que empiece la feria?

--Sí, estuve. Y me encontré con una perlita que me sorprendió: hay un juez, reconocido, que se jubila. Es más, me dicen que en las últimas horas ya presentó la renuncia correspondiente.

--¿Reconocido?, ¿de quién se trata?

--Del doctor José Luis Ares, juez en lo Correccional desde hace más de 20 años y siempre destacado por su predisposición a la requisitoria periodística, algo que no es del todo habitual en el ámbito.

--¡Mirá vos! No lo hacía con la edad...

--Sí. Los jueces provinciales se jubilan con 62 años y 30 de aporte. Algunos me aseguran que la “fecha de vencimiento” de la función de “Tato” está definida: el 1 de noviembre próximo.

--¿Qué más?

--Hablando de jubilados, tengo un datito sobre Graciela Cortázar, la exdefensora oficial que está acusada de usar viáticos en viajes personales al exterior.

--Leí en “La Nueva.” que se postergó la indagatoria, que iba a ser el jueves pasado.

--Exacto. Por razones de salud. Pero lo que llama la atención es que, aún estando bajo una imputación tan grave como la que tramita la fiscalía local, Cortázar figura como jurado para el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

--Y...al menos suena raro.

--Es uno de los 4 académicos que forman parte de la sala examinadora en el concurso para cubrir, nada menos, que el cargo de dos jefes de fiscales, uno en San Nicolás y el otro en Zárate-Campana.

--Pareciera mínimamente contradictorio, y más que estamos hablando en todos los casos de organismos provinciales.

--Sí, y hablando de organismos judiciales, te digo que hay una idea que va a hacer ruido, para crear, transformar y disolver varios en la provincia, entre ellos algunos de nuestro departamento judicial.

--¿Cómo es eso?

--En medio de la creación de lo que se llama Mapa Judicial, que busca optimizar el tan cuestionado servicio de justicia, la Suprema Corte de Justicia le pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo crear una ley para propiciar diversos cambios.

--¿Y qué concluyeron en Bahía?

--Propusieron disolver uno de los 3 tribunales en lo Criminal (juzgan los delitos más graves), uno de los 2 juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil (fuero de Menores), uno de los 4 juzgados en lo Correccional (delitos leves) y dos de los 8 juzgados en lo Civil y Comercial.

--Muchos cambios parece...

--En contrapartida consideraron necesario crear un juzgado de Familia en Coronel Rosales, porque el juzgado de Paz está sobrecargado, con más de 2.500 causa anuales y casi la mitad tiene que ver con violencia familiar. Para esto la Corte aconseja destinar los recursos previstos para la creación de un juzgado Civil en Coronel Suárez. Finalmente reclamó la puesta en marcha de órganos creados pero que no funcionan, como un juzgado de Familia más en Bahía.

--¿Y cuáles fueron las primeras repercusiones?

--Mirá, esto es fresquito, pero me crucé en los pasillos de Estomba 34 con un juez veterano y me dio sus conclusiones contundentes: la disolución de un juzgado de Menores “se puede aceptar”; la de 2 juzgados Civiles, “es una locura”; la de un tribunal Criminal, “es discutible” y la creación de Familia, en Punta Alta, “está muy bien y es necesario”.

--¿De la región hay algo?

--Dos temas dominaron la escena en la semana: uno que tuvo mucha prensa, como el nuevo avance de la causa Girsu, y otro que apenas trascendió, como la calentura de algunos intendentes por la llegada de fondos para el área de Seguridad.

--A ver si entendí bien... ¿calentura porque llegaron fondos?

--Mucha.

--Explicame porque no me cierra.

--Varias comunas recibieron importantes desembolsos de la cartera que conduce Cristian Ritondo; en algunos casos, hasta tres transferencias en una semana, y por montos millonarios.

--¿Y eso les molesta?

--No viene por ahí la mano, sino porque en algunos casos hacía al menos seis meses que no recibían un centavo, y venían haciéndose cargo, con mucho esfuerzo, de gastos muy sensibles para el funcionamiento de las policías comunales, como el del combustible, repuestos y reparaciones.

--¿Y qué lectura hacen de esto?

--Que la plata apareció ahora, toda junta y en tiempo récord, para callar las críticas contra Ritondo, quien es el primer precandidato a diputado nacional de Cambiemos por la provincia. De ahí la calentura.

--Mirale el lado positivo: apareció la plata.

--Sí, pero con seis meses de atraso, cuando la inflación ya trepó arriba del 20%.

--Contame de la causa Girsu. Finalmente, se dictó la falta de mérito para dos intendentes y otros dos exjefes comunales de la zona.

--Exacto. Se trata de Marcos Fernández, Alfredo Fisher, Gustavo Trankels y Néstor Álvarez. Te sumo un dato de color: Fernández y Trankels se enteraron por lanueva.com.

--Me imagino el alivio...

--Tremendo. Allegados a Trankels me confesaron que, tras chequear la información con su abogado, llamó a su mujer y se quebró.

--¿Para tanto fue?

--Estaban muy preocupados. Trankels, en particular, está en plena campaña para intentar recuperar el municipio de Tornquist para el justicialismo, y el actual intendente Sergio Bordoni ya le había disparado con munición gruesa por el tema Girsu en algunos actos y reuniones. Hasta llegó a decir que era una vergüenza que un exintendente procesado se candidateara nuevamente.

--Va a tener que dar marcha atrás con ese latiguillo...

--Sí, pero tené en cuenta que la falta de mérito no implica que los intendentes y exintendentes hayan quedado desvinculados de la causa. Eso recién se dará cuando se dicte el sobreseimiento.

--Entiendo, pero este es un gran paso hacia eso...

--Sin dudas. El que sí quedó muy preocupado es Ricardo Curetti, el único jefe comunal de la región cuyo procesamiento no fue desestimado.

--En la semana insistió con que el oficialismo está utilizando a la Justicia “en favor de una sucia campaña política” y dijo que es víctima de “una burda persecución”.

--En efecto, lo que no logró borrar las caras largas en algunos de su entorno. No te olvides que Curetti no la tiene fácil en estas elecciones: para pasar a la instancia final y disputarle la intendencia al actual jefe comunal José Luis Zara, antes tiene que ganar la interna del Frente de Todos contra Gerardo Bari y Nicolás García.

--Ya que hablás de García, digamos que en la semana salió a bancar a Curetti...

--Sí. Dijo, palabras más, palabras menos, que le resulta sugerente que esto ocurra a tan pocos días de las elecciones.

--¿Y en el entorno de Curetti qué dicen?

--Están convencidos de que es inocente. Como mucho, alguno te reconoce que pudo haber algún problema con la rendición de los gastos, pero los exfuncionarios aseguran que toda la plata que llegó se destinó a compra de equipamientos u obras.

--Claro, pero el procesamiento está...

--Exacto, y por eso también reconocen que a la campaña se sumó una nueva y nada desdeñable dificultad.

--Cerrame con alguna buena.

--La semana que viene podría haber novedades sobre la obra del kilómetro 608 de la ruta 3. ¿Recordás? Se trata del alteo definitivo del tramo que se inundó en enero, para llevarlo 2,35 metros más arriba que el nivel original de la calzada.

--El alteo actual, de tierra y tosca, está a 80 centímetros, ¿no?

--Claro. La obra consistiría en elevarlo más y terminarlo con una buena carpeta asfáltica. Según me comentaron, la semana pasada avanzaron los trámites previos al llamado a licitación y en los próximos días se publicaría en el Boletín Oficial.

--¿Cuándo se haría la apertura de las ofertas?

--A fines de agosto, para arrancar en octubre.

--Con la idea de llegar a inicios de la temporada con la obra terminada, ¿no?

--Sí, más allá de que en algún momento desde casa central de Vialidad se barajó la posibilidad de arrancar en diciembre y terminar en febrero.

--¿En serio? Me imagino que alguien ya les habrá alertado que sería una locura tener la ruta en obra durante el verano...

--Así es. Si hay sentido común en la toma de decisiones, no creo que esa idea prospere.

--Bueno, pagá la cuenta y levantemos campamento que es hora de ir a comprar los ravioles.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.