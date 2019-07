Escenario político: la indiferencia perjudica a Cambiemos, la indiferencia favorece a Cambiemos

Escenario político es una serie de análisis en el marco del año electoral, con especial énfasis en Bahía Blanca y la región. En esta ocasión, la indiferencia perjudica a Cambiemos y la indiferencia favorece a Cambiemos.

Conceptos:

* Existe una fuerte discusión sobre la utilidad de las PASO. En general hay coincidencia de que se trata de un eslabón electoral innecesario, en especial en años como este en el cual están definidas todas las candidaturas de antemano, sin necesidad de primarias.

* Se supone que en 2020, que no es electoral, se debería discutir su eliminación. No obstante, las PASO tendrán este año una utilidad estratégica de cara a octubre y, si aquel que resulta ganador considera que le fueron útiles, probablemente las mantenga. Las decisiones políticas de este tipo se toman en función de las necesidades de la corporación política, no del interés ciudadano.

* Respecto de la forma en que se vota, una discusión interesante tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones. Con un calendario unificado, las discusiones y el interés de los ciudadanos se nacionaliza.

* Una opción es eliminar las PASO y, a la vez, separar los comicios provinciales y municipales, lo cual permitiría enfocarse en debates regionales y locales que, de otra manera, se pierden en la discusión macro. No obstante, al igual que en el caso anterior, cualquier decisión política dependerá más de las necesidades corporativas que del interés común.

* Ahora bien, ¿por qué la indiferencia perjudica a Cambiemos? A nivel nacional hay una idea de que el voto de Fernández-Fernández es muy duro y se expresará con fuerza desde agosto. En este contexto, el oficialismo entiende que una baja participación de la ciudadanía en las PASO lo desfavorece, porque los "indiferentes" tendrían más inclinación por la fórmula Macri-Pichetto. Si estos no van a las urnas el 11 de agosto, los Fernández podrían obtener una ventaja lo suficientemente larga como para generar una sensación de triunfo inexorable.

* ¿Y por qué la indiferencia favorece a Cambiemos? En este caso se trata del tramo local y es independiente del porcentaje del padrón que se acerque a votar. La indiferencia está expresada en que las discusiones cotidianas sobre política en Bahía Blanca, fuera del microclima o círculo rojo, se centran en la dicotomía Macri-Cristina y casi nada tienen que ver con la disputa entre Héctor Gay y Federico Susbielles.

* Ese desinterés favorecería al gobierno municipal, según entienden los estrategas de campaña. ¿Las razones? Pueden tener que ver con que Gay estaría adelante en intención de voto y, más aún, que el electorado bahiense tendría nuevamente una mayor inclinación hacia las opciones no peronistas, en especial en los tramos nacional y provincial de la boleta. El arrastre jugaría a favor del actual intendente.

* Mientras siguen las especulaciones, la semana próxima se darán a conocer los resultados del tradicional sondeo de opinión La Ciudad Opina, de LU2 Radio Bahía Blanca. Es una de las encuestas más esperadas y que mayor atención concita en los campamentos políticos de nuestra ciudad.