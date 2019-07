Súper TC2000: Matías Rossi no dejó dudas en la jornada sabatina salteña

Ratificando lo hecho por la mañana, Matías Rossi llevó a su Toyota Corolla a lo más alto de la tabla de tiempos en la prueba de clasificación del Súper TC2000 disputada en Salta, válida por la sexta de la temporada.

El Misil, dominador del primer ensayo libre, empleó 1m 18s 339 para adjudicarse la “Superclasificación” y firmar su Pole N°15 dentro de la divisional, que mañana le permitirá partir la final desde la posición de privilegio.

Facundo Ardusso (Fluence GT) quedó segundo, a 134 milésimas de Rossi; mientras que Julián Santero, con el segundo Corolla oficial, selló el 1-3 para la marca nipona, tras ubicarse tercero a 269 milésimas.

Bernardo Llaver (Cruze), Matías Milla (Fluence GT), Leonel Pernía (Fluence GT), Facundo Conta (Fluence GT), José Manuel Urcera (All New Civic), Mariano Werner (Fiat Tipo) y Ricardo Risatti (All New Civic), completaron los diez mejores.

Mañana, a partir de las 9:20, se realizará la tanda de Tanque Llenos. Posteriormente, a las 12 se pondrá en marcha la competencia final, a 30 vueltas o 50 minutos. Televisará TyC Sports.

A remontar y sumar

El bahiense Juan Bojanich estuvo lejos de las principales referencias de la Fiat Competizione, en el primer día de acción correspondiente a la sexta cita del año.

Juanito, ganador este año en El Villicum, victoria que lo depositó en el playoff, quedó 13° en la prueba de clasificación, a medio segundo de la punta, y 9° en la primera final ganada por el salteño Pablo Alé.

Mañana, el volante local partirá 9° en la segunda y última competencia, con la misión de ganar un par de posiciones y sumar buenos puntos para el campeonato, que lo encuentra en el 3° puesto.