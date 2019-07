Alberto Fernández pidió la oportunidad de volver para ser mejores y corregir lo que se hizo mal

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió esta noche a los cordobeses que le den la oportunidad de “volver para ser mejores y corregir lo que se haya hecho mal”, al encabezar un acto de campaña electoral en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.



“Sé que alguna vez los cordobeses dejaron de creer en nosotros. Yo vengo a dar la cara y a hacer un nuevo contrato. Vamos a volver para ser mejores y corregir las cosas que se hayan hecho mal porque nadie quiere repetir dos veces el mismo error”, manifestó Fernández en el teatro Luxor, acompañado por el presidente del bloque de senadores nacionales peronistas y titular del PJ de Córdoba, Carlos Caserio, junto a intendentes, legisladores y dirigentes de las localidades serranas de la provincia.



“Vamos a encender la economía de una vez y para siempre, vamos a levantar las persianas de cada pyme que se haya cerrado, vamos a volver a encender las máquinas que están apagadas, vamos a llenar de trabajadores esas fábricas”, dijo el candidato presidencial que tiene como compañera de fórmula a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



También adelantó que en cuanto a la deuda pública se va a “discutir con los acreedores cuál es el modo que tenemos para cumplir con nuestras obligaciones” contraídas.



En otro pasaje de su discurso se manifestó en contra de la reforma laboral que plantea en agenda el actual Gobierno nacional, al considerar que “nos quieren hacer creer que no crecemos porque el trabajo cuesta caro. No crecemos porque a la economía la han matado, o la tienen desenchufada hace cuatro años”, aseveró el ex jefe de Gabinete nacional (2003-2008).



En tanto el senador Caserio, quien ofició de anfitrión del acto partidario, manifestó a los presentes que en las próximas elecciones “tenemos una responsabilidad histórica de devolverle a la Argentina un modelo que vuelva a traer felicidad a la gente. Tenemos que salir de este modelo de atraso y de fracaso”, planteó.



En ese sentido convocó a los cordobeses a “apoyar la boleta corta” para diputados nacionales del espacio peronista local de Hacemos por Córdoba, y en el marco de la resolución de la ‘libertad de acción’ resuelta para la fórmula presidencial, votar a la fórmula del kirchnerismo: “A mi no me importa cualquier candidato, quiero que Alberto Fernández sea presidente”, remarcó.



Previo al acto en Villa Carlos Paz, el candidato pasó por la ciudad de Villa María para visitar emprendimientos agropecuarios y ofrecer una conferencia de prensa en la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), acompañado por su decano, Pablo Rosso y por el intendente Martín Gill, en donde comprometió “reactivar las pymes y poner plata en el bolsillo de la gente para reactivar el consumo” si es electo presidente.



También se manifestó a favor de la “reincorporación” de los trabajadores despedidos en la Fábrica Militar de Villa María.



Fernández arribó a la ciudad de Córdoba en el mediodía de ayer y realizó una extensa agenda de actividades partidarias, que concluyó con el acto de esta noche, y en un tramo de ellas estuvo acompañado por el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa. (Télam)