River: "Pratto corre desde atrás para jugar contra Cruzeiro", advirtió Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo advirtió anoche que el delantero Lucas Pratto "corre desde atrás para jugar de entrada contra Cruzeiro el martes, por Copa Libertadores, ya que no está físicamente nivelado con el resto del plantel", y afirmó querer seguir siendo "optimista en que Paulo Díaz finalmente se va a sumar al plantel".

Gallardo habló en un pasillo del estadio La Pedrera, de la ciudad sanuluiseña de San Luis, minutos después de que sus dirigidos eliminaran por penales a Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, para clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentarán a otro equipo de la misma provincia, pero de primera división, como Godoy Cruz.

"El partido se hizo duro, pero en el primer tiempo manejamos bien la pelota, aunque nos faltó tener mejores terminaciones y presencia en los últimos metros", empezó explicando el "Muñeco".

"En el segundo tiempo perdimos la línea de juego que habíamos tenido en el primero y ellos, con orden, nos complicaron, porque pensábamos que iban a correr detrás de la pelota, sobre todo después de hacerle el gol, pero nunca se desorganizaron", explicó.

Sin embargo el técnico riverplatense estimó que este "partido sirve para llegar de la mejor manera al del martes por Copa Libertadores contra Cruzeiro".

"En el primer tiempo no di muchas indicaciones porque el equipo estaba bien, controlando el balón y jugando por abajo, pero en la segunda parte creímos que ellos se iban a desgastar y como no ocurrió, los que perdimos claridad fuimos nosotros", reconoció.

"Nicolás De la Cruz tranquilamente podría haber jugado este partido, pero decidí que lo hiciera Leonardo Ponzio de entrada y al final terminó saliendo a los 15 minutos por una lesión en la inserción del muslo derecho. Y a Germán Lux le salió una a favor con el rebote cuando desvió el penal que dio en el travesaño, pero le dio seguridad al equipo tal como había ocurrido en el amistoso contra América, de México, que jugamos en Seattle", destacó posteriormente sobre dos de sus más experimentados dirigidos.

Y sobre la llegada del único refuerzo que pidió para esta temporada, el defensor chileno Paulo Díaz, remarcó que "la idea pasa por mantener la decisión de jugar una ficha por él. Soy optimista de que se va a hacer el esfuerzo por traerlo, pero lo que pasa es que nos cuesta hacerlo porque no hay monedas".

"Y en cuanto a Lucas Pratto, contra Cruzeiro corre desde atrás porque nunca entrenó a la par de sus compañeros ya que no está nivelado físicamente", se apresuró en aclarar.

"Intuyo que todos los jugadores están a gusto en el club y tienen sentido de pertenencia, aunque nosotros no manejamos los mercados y si viene un equipo importante de Europa con una buena oferta no se puede rechazar ni le vamos a cortar esa posibilidad a nadie, pero ya los tiempos nos estarían jugando en contra, como alguna vez ya nos pasó (Lucas Alario se fue al Bayer Leverkusen y no puso ser reemplazado)", recordó.

Finalmente Gallardo sostuvo que "a los chicos del plantel" les da "confianza, y por eso Benjamón Rollheiser pateó el quinto penal que definió la serie. Pero yo les brindo posibilidades, no les meto presiones", subrayó. (Télam y La Nueva.)