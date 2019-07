Patagones: "La gente nos reconoce que estamos haciendo las cosas bien y por eso vamos por más", dijo Zara

Bajo el slogan “Vos y yo, seguimos…!!!", el intendente del partido de Patagones, José Luis Zara, lanzó su campaña para las elecciones de este año.

Durante el acto en el salón del Centro de Jubilados, acompañado por un importante número de seguidores y aliados políticos, el jefe comunal maragato brindó un pormenorizado detalle de todo lo hecho hasta el momento en poco más de tres años y medio de gestión, y recordó que cuando asumió "no me habían dejado fondos ni para comprar los remedios para el hospital".

“Sabíamos lo difícil que era en el 2015, pero con trabajo, sacrificio y convicción logramos enderezar el rumbo de la comuna. Esta tampoco será una campaña fácil pero sabemos con el material humano con el que contamos y con una comunidad que nos reconoce día a día, cuando la vistamos, que estamos haciendo bien las cosas. Por eso vamos por más”, sentenció Zara.

El jefe comunal recordó “el municipio que le dejaron” y reconoció, con ironía, que los primeros seis meses "estaba más para irse que para quedarse".

“Pero entre todos le pusimos el pecho, dejamos de mirar para atrás, miramos para el futuro y acá estamos con un municipio ordenado, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo el 90 por ciento de lo que prometimos”, aseveró.

“¿Falta? Seguro que falta, y por eso estoy convencido de que tenemos que tener la posibilidad de gobernar cuatro años más”, destacó.

Por otra parte, destacó el permanente aporte y acompañamiento del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo apoyo fue vital "para llevar adelante gran parte del plan de obras que desarrollamos".

Zara agradeció también el acompañamiento del dirigente y exintendente de Patagones, Haroldo Lebed, y a su par de Viedma, José Luis Foulkes, así como de "miles de vecinos".

“Les agradezco el acompañamiento. Veo muchas caras nuevas y también a muchos que me acompañan desde el 2015, cuando decidimos ir por la conducción de los destinos de nuestro querido partido de Patagones”, destacó.

En cuanto a Lebed, reconoció que fue su mentor. "Fue quien me trajo a la política y nunca me arrepentiré de eso”, enfatizó.

Sobre Foulkes -quien por problemas de salud no pudo estar presente- resaltó su predisposición para "hacer muchas cosas en conjunto por el bien de los vecinos de la comarca".

“De todas maneras, no fue José Luis Zara quien pudo hacer algo por Patagones, sino un gran equipo que me acompaña y que está aquí presente", aclaró.

Otras voces durante el lanzamiento

* “Poco queda por decir que no se haya dicho, aunque quiero recordar cuántas cosas recibimos en mal estado en 2015. Por ejemplo, la ES Nº 1 de Villalonga, que hoy está en óptimas condiciones. Además, debemos recordar cuántas obras de gas, agua, cloacas y asfalto han llegado al interior del distrito” (Fabio Betinelli, candidato a concejal en primer lugar).

* “Cuando era chica mi papá me llevo a Buenos Aires por la vuelta de la democracia y de ese momento recuerdo sus palabras de no olvidar ese día porque se convertiría en una jornada histórica. Hoy, después de 35 años, me sirve de bandera para comprometerme con José Luis y la comunidad de Patagones para trabajar por ellos” (María Dolores Patané, candidata a concejal en segundo lugar).

* “Debo agradecer que José Luis confiara en mi en el 2015 como delegado. Arrancar fue difícil, pero él nos dijo que miremos para adelante y arrancamos. Hoy vuelve a darme esa confianza y por eso trabajaremos juntos” (Ricardo Angos, candidato a concejal en cuarto lugar).

* “Vengo de la generación que se formó con la democracia en el '83 y tengo el orgullo de participar con estos jóvenes, porque estoy convencido de que este es el mejor proyecto para Patagones” (Rosario Melluso, candidato a concejal en sexto lugar).

* “Hay que tener memoria porque como empleada municipal nos costó mucho en el 2015 poder expresarnos por pensar distinto. No fue fácil ser empleada municipal” (Romina Colombi, candidata a concejal en quinto lugar).