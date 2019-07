Aeropuerto bahiense: Se tensa la relación entre el concesionario y el municipio

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Los abogados de la municipalidad analizan por estas horas "de manera puntillosa" el contrato de concesión del aeropuerto de Bahía Blanca con la empresa Aeropuerto Bahía Blanca SA (ABBSA), buscando analizar las obligaciones del concesionario, a fin de analizar si corresponde tomar medidas buscando asegurar que se lleven adelante las obras de readecuación y ampliación comprometidas desde hace dos años.

Así lo señaló a este medio el intendente municipal Héctor Gay, luego de participar, la semana última, de una reunión con el Organismo regulador del sistema nacional de aeropuertos (ORSNA) y preocupado por las manifestaciones de funcionarios de ABBSA referidas a esas obras.

"El concesionario ha manifestado no tener los recursos para realizar esos trabajos. Por eso estamos analizando posibles alternativas ante esta situación. Junto con el ORSNA estamos haciendo una evaluación general sobre las condiciones de concesión", señaló el jefe comunal.

Gay pidió a los abogados del área Legal y Técnica del municipio que "revisaran en detalle" el contrato, a fin de determinar "qué obras se hicieron y cuáles no" y considerar si cabe algún tipo de intimación.

Los pasos

La postura que asuma la comuna dependerá en gran parte de la reunión que Gay espera tener con el ingeniero Carlos Arecco, titular de ABBSA.

"Lo invité a encontrarnos --todavía no tuve respuesta-- para conocer de su boca la postura de la empresa. Si ratifica que no están en condiciones de afrontar la ampliación y mejora del edificio es claro que tendremos que buscar caminos para resolver la cuestión", señala Gay.

El jefe comunal apuntó que "no es posible pensar que en los 14 años que quedan de concesión el aeropuerto no será modernizado. Por eso estamos en dos frentes: analizando puntillosamente la concesión y convocando al concesionario. El aeropuerto necesita ampliarse. Si ABBSA no tiene capacidad al menos necesitamos que plantee una propuesta, que sea parte de la solución y no del problema", agregó.

Que propuso Arecco

A mediados de 2018, ABBSA presentó un proyecto de ampliación del aeropuerto, aprobado por el ORSNA y con el visto bueno de la municipalidad.

La idea era poner en marcha los trabajos a fin de 2018, afrontado con recursos propios y con una inversión estimada de 200 millones de pesos.

La mejora edilicia apuntaba a 2028, con un aeropuerto duplicando el actual movimiento de pasajeros y naves. Las mejoras incluían un nuevo sector gastronómico, sanitarios, ampliación del check in y una renovación estética integral.

Proponía además un nuevo punto de embarque, con su propia manga telescópica y duplicar la superficie de la sala de equipajes con una nueva cinta.

Poco después de dar a conocer la propuesta, la concesionaria mencionó no disponer de los fondos necesarios para su concreción.

La historia

La aeroestación Comandante Espora fue inaugurada 1970, luego de funcionar desde 1929 en Villa Harding Green.

En 2008 fue concesionada por 25 años a Corporación América-Arecco Ingeniería (hoy Aeropuertos Bahía Blanca SA). Ese año registró un movimiento de 87 mil pasajeros. Hoy promedia los 400 mil pasajeros anuales. La ampliación que se busca llevaría su superficie a 6 mil metros cuadrados, el doble de la actual.

Desde adentro

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha señalado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las instalaciones de la aeroestación.

Incluso ahora, con la cancelación de algunos servicios, se menciona la importancia de ampliar el sector de equipajes y arribos. Por otra parte, la mejora es imprescindible si se aspira a lograr un rango internacional.