El Mate: cada vez más cerca

No somos los únicos, pero si algo caracteriza al argentino, eso es el mate. Pocas bebidas del mundo tienen una función tan amigable, compartida y generosa como la del mate. ese puñado de yerba en un jarrito que se convierte en el hogar de cualquier reunión.

Es además tabla rasa de todo lo pasado, de las diferencias sociales. Es excusa para la charla, para el comentario, para mejorar el ánimo, para reforzar sentimientos propios y ajenos.

“Si se me acaba la yerba estoy frito”, pensó Oliveira, el mítico personaje de Rayuela, la obra maestra de Julio Cortázar. Oliveira vivía en París, y la yerba le llegaba de a pocos kilos a su departamento. Era la medicación que no podía suspenderse.

“Mi único diálogo verdadero es con este jarrito verde. Estudiaba el comportamiento extraordinario del mate, la respiración de la yerba fragantemente levantada por el agua y que con la succión baja hasta posarse sobre sí misma, perdido todo brillo y todo perfume a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo, pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes”, escribió Cortázar.

Esa expresión, “pulmón argentino de repuesto” es acaso una de las más acertadas definiciones de esta bebida. Jorge Luis Borges, que no hacía del mate una costumbre, señaló en uno de sus poemas que el mate “mide las horas vanas”, las vacías de contenido.

Ahora se ha conocido la novedad de que investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires han encontrado que el mate guarda una relación con la prevención de la enfermedad del Parkinson.

Para eso utilizaron yerba mate sobre cierto tipo de neuronas y detectaron que tiene un efecto neuroprotector poderoso, más fuerte que la brindada por otros compuestos como la nicotina, la cafeína y el antioxidante.

No deja de ser una posibilidad interesante y alentadora. Que además de ser compañía y estimulante, esta bebida tenga capacidad para mejorar ciertas disposiciones del cuerpo para evitar enfermedades.

Un detalle adicional: es factible ver que hoy lo más chicos se hacen fanáticos del consumo del mate.

En escuelas, recreos, parques y caminatas, el equipo de termo y mate es cada vez más habitual: un tercer pulmón que va siendo parte del cuerpo de todos.