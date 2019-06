Stolbizer cuestionó a Massa por su regreso al kirchnerismo: "Estamos en las antípodas"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó hoy a su par del Frente Renovador, Sergio Massa, por decisión de regresar al kirchnerismo y subrayó que ahora está "en las antípodas" del tigrense.

"Me parece que no es bueno, de ninguna manera. Massa ganó un lugar de reconocimiento en 2013 cuando se enfrentó claramente a la corrupción y fue cimentando ese camino todas las veces que se enfrentó con el kirchnerismo. Hoy la decisión que podría ser desandar ese camino no es buena para él. Pero cada cual toma las decisiones que mejor le parecen", sostuvo la exdiputada nacional.

En diálogo con Radio Mitre, la dirigente opositora señaló que "es muy difícil estar realmente hoy en la cabeza, en el sentimiento que lo lleva a Massa a tomar esa decisión" de sumarse al frente opositor que integran el PJ y el kirchnerismo y que tiene como fórmula al binomio integrado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Nunca quise formar frente anti, porque creo que hay que hacer política por la positiva y no por la negativa", añadió Stolbizer, quien destacó que la alianza del Frente Renovador con la ex jefa de Estado, la pone "en las antípodas de Massa".

De cara al cierre de la inscripción de alianzas, la líder del GEN ratificó que "la idea es trabajar en Consenso19", la fuerza liderada por el exministro de Economía Roberto Lavagna.

"La aparición de la candidatura de Lavagna fue un gran aporte a una situación económico-social de la Argentina que nos obliga a pensar en términos de certeza, previsibilidad y seriedad que es lo que puede aportar él", subrayó.

Sin embargo, advirtió que "hasta el último momento nunca está nada dicho", luego de que el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, señalara que "sería buenísimo" que el GEN y el Partido Socialista integraran Alternativa Federal.

"Conversaciones, intercambios y posibilidades siempre están abiertas: para nosotros, en el marco de lo que sea no a la grieta, porque no vamos a alimentar ninguno de los extremos de la grieta", concluyó. (NA)