Video: la desgarradora reacción de la mamá de Ramiro Barragán tras la condena a los asesinos de su hijo

Luego de la sentencia contra los asesinos de Ramiro Barragán, su mamá Alicia Pereyra explotó emocionada ante el Tribunal, agradeció a la sociedad y criticó a la defensora oficial Fabiana Vannini.

A Juan Manuel Ortíz le dieron prisión perpetua y a Gastón Figueroa 28 años por el crimen ocurrido a mediados de 2017 en un comercio del barrio Noroeste.

"Mi hijo está acá en la sala. Me dijo que iba a estar presente y yo lo vi caminando con su pantalón azul, con su buzo rosa. Ahí estaba él. Siempre estuviste conmigo, hijo", expresó, mientras su familia intentaba consolarla.

La mujer agradeció a toda la sociedad, a los clubes que apoyaron a la familia, al fiscal Mauricio Del Cero y al abogado Dámaso Larraburu.

"Me prometí ante mi hijo que voy a estar bien. Me mataron a mi hijo. Voy a estar bien porque se lo prometí a él y me dijo que iba a estar conmigo", concluyó.