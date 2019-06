El encanto de hacer que la bola ruede con perfume de mujer

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

No usan mini falda como las hacía usar Gerardo Sofovich en la "Noche del Domingo". Pero son competitivas y tienen su encanto.

La virtud de María Sol Alzúa, Daiana Vázquez y Daiana García es que se animaron a disputar el primer torneo de Novicias individual de damas organizado por el Centro Recreativo Cruz del Sur, que cuenta con el aval de la Asociación Bahiense.

Juegan para ganar, para divertirse y para pegar el grito sagrado cuando logran anotar un strike, que arranca suspiros y las miradas de todos los participantes.

"¿Difícil hacer un strike? Sí. Pero los hicimos y cada vez nos resulta más sencillo. Es cuestión de práctica, de técnica y de puntería", dijo María Sol Alzúa, quien se adjudicó el torneo de novicios, aunque todavía dice estar sorprendida.

"Me sorprendí de haber ganado. Es un deporte muy lindo y empecé el año pasado cuando vine a jugar con algunos amigos. Ahí me vieron y me convocaron para jugar un torneo amateur femenino", contó María Sol.

"No conocía. Había jugado una vez en Bariloche y otra acá. Todavía hoy tengo que decir que no le agarramos la mano; nos explican, nos dan clínicas de aprendizaje. Lo más difícil es la técnica, la forma de caminar y arrojar la bola", sostuvo.

La tradición se va haciendo fuerte en la ciudad, a tal punto que el bowling prendió fuerte en la mujeres.

"Juego para distraerme del trabajo. Me encantó de movida, aunque trato de venir en el horario que puedo", dijo Daiana Vázquez, quien culminó en segunda posición.

"El puntaje fue bastante parejo, aunque jugar individualmente es más difícil que en equipos. Todas tenemos una actitud bastante competitiva. Lo importante es aprender a jugar bien en un clima de diversión", dijo Vázquez.

Para Daiana García los puntajes son relativos, pero importantes.

"Llegar a los 100 puntos en una línea es un puntaje excelente, aunque yo no lo pude lograr. Una trata de superarse, de mejorar", puntualizó García.

"El estado de ánimo es muy importante para tener regularidad. Hay que estar predispuesta. Igual acá siempre nos atienden muy bien, hay buena onda", reveló.

"Es un lindo ambiente, familiar. Nos hicimos amigas y disfrutamos del juego", manifestó García.

Una buena mano te cambia todo



Suerte de campeón. "Había quedado casi eliminada, dentro de las peores 5. Se hizo una ronda más, gané y pasé a la final. Después todo fluyó y gané el torneo", señaló Alzúa.

Mejor que su pareja. "Viene a jugar con mi pareja (Leandro), le gané e hice un puntaje alto. En una línea, un buen puntaje amateur, en mi caso, es hacer 80 puntos o más", dijo García.