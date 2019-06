Con Gian Lucca, que tiene síndrome de Down, la inclusión ganó por goleada

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

El pasado sábado 25 de mayo quedará grabado a fuego en la vida de Gian Lucca Pastore. El pibe cumplió un sueño más y lo hizo corriendo detrás de una pelota. Se calzó la camiseta número 14 de Huracán de Guatraché y su DT Franco

Barragán lo mandó a la cancha en el partido de la séptima división ante Club Darregueira.

El hecho recorrió el mundo futbolero de la región y el país, pero detrás de la sonrisa de Gian Lucca hay una emotiva historia de vida.

“Fue muy lindo y algo que, seguramente, nunca lo olvidará. Todos lo trataron muy bien”, dijo el entrenador del Globo, quien como futbolista pasó por Villa Mitre, Bella Vista y Liniers.

“Para mí, todo esto es inesperado. Si supieran lo que significa para una madre ver que su hijo corra adentro de una cancha. No es sólo emotivo; es un reflejo de todo lo que logró en el camino”, se emocionó su mamá Patricia Fayard.

“Cuando Franco (Barragán) me dijo que Gian Lucca estaba listo para empezar a jugar, le dije que 'estaba loco' (sic). Realmente nunca tuve como objetivo tener un hijo que jugara al fútbol en un partido por los puntos y en una competencia oficial”, confesó.

Sin embargo, para su mamá, Gian Lucca demostró que todo es posible.

“Pudo jugar a pesar del frío y de la humedad, que son situaciones que atentan contra su salud porque la parte respiratoria de ellos es de muy mala calidad desde el nacimiento y de por vida. Tienen un sistema inmunitario más débil que nosotros; tienen menos defensas. El Síndrome de Down es una marca indeleble y nosotros lo asumimos así, pero eso no significa que no pueda cumplir sus sueños y es lo que me gustaría compartir con todos”, se ilusionó.

Para que el joven mediocampista -fanático de Boca Juniors- pudiera lograr su anhelo, el entrenador Franco Barragán encontró eco en su par de Club Darregueira y en los árbitros.

“Contamos con la complicidad del DT del equipo rival, Juan Ignacio Kinder, y del árbitro Fabián Davit. Los chicos rivales tomaron la decisión de manera excelente, incluso los padres estaban muy contentos con la idea compartida y nos hicieron llegar las felicitaciones”, valoró el orientador del Globo.

“Lo que pasó fue genial. Lo hablamos en la semana con Franco (por Barragán) y, pese a que no estaba fichado, no tuve ningún reparo en que lo pusiera en cancha. Tiene un gran significado que Gian Lucca haya jugado y mis chicos lo aplaudieron cuando entró y lo felicitaron cuando terminó el partido”, resaltó Juan Ignacio Kinder, el entrenador de Club Darregueira y actual arquero de la primera división de dicho club. Incluso, Juani fue más allá.

“Yo trabajo con chicos especiales, algunos desde el jardín, y están integrados en el Instituto Obrero de Darregueira. Y, sinceramente, son geniales”, destacó.

Barragán recordó el momento del ingreso al campo de juego.

“Lo puse en el mediocampo, para que corra. Le gusta jugar en ese sector y se ubica bastante bien”, contó.

“Los compañeros siempre lo trataron de la mejor manera. Para todos, es uno más en el grupo y es muy querido”, amplió el actual capitán de la primera división de Huracán.

“Siempre hacía la entrada en calor, los trabajos con pelota, los de coordinación, pero nos costaba que se prendiera a jugar el partido. Por suerte, este año lo fue logrando de a poco y, cuando observé que ya estaba listo, lo hicimos debutar”, agregó el formador.

Cuando la noticia tomó estado público, la decisión de Franco se replicó inmediatamente en todo el ambiente futbolero.

“Las repercusiones nos asombraron a todos; a los dirigentes, a los colaboradores, a los formadores y hasta a los hinchas. Sinceramente, nunca me imaginé que se podía replicar como se replicó la noticia, pero es una alegría para todos los que estamos en las formativas y para su familia”, reconoció Franco.

“Eliminar barreras”

La sonrisa de Gian Lucca dice más que mil palabras. El chico pudo cumplir el sueño de jugar al fútbol, aunque ya está acostumbrado a sortear obstáculos.

“Cuando lo vi en la cancha por primera vez, creí que iba a hacer un papelón, que no iba a coordinar, porque sé todos los no que tiene la condición de un Síndrome de Down, pero hay que pensar en eliminar barreras y animarse”, se desahogó su mamá, docente en la Escuela Agrotécnica de Guatraché.

“Muchas veces te morís de miedo y pensás que no lo va a lograr, pero siempre tuvo una vida social muy activa y traté de vencer mis propios miedos. Por caso, tuvo la posibilidad de integrar una peña folklórica, con una profesora que le enseñó cómo utilizar el bombo y hasta subió al escenario a tocar con 'Popi' Castañeda, un artista conocido en nuestra región”, añadió Patricia.

“Además, en lo deportivo, tuvo que aprender a convivir con el tema de la visión, la coordinación, la motricidad y ciertos frenos a la hora de los impulsos. Y hacer casos a determinadas consignas”, amplió.

A su vez, dejó en claro que su objetivo como mamá es que Gian Lucca sea feliz.

“Quiero que sea autónomo y que no se constituya en una carga para su hermano mayor. Y en lo posible que esté preparado para enfrentar el mundo en condiciones reales, en un oficio o en un trabajo; que sea lo más pleno que pueda y que la inserción social no sea sólo una frase para quedar bien, sino llevarlo a la práctica”, enfatizó.

Para Patricia, la lucha para acompañar a su hijo fue ardua.

“Como madre de una persona con discapacidad, aprendí a propiciar herramientas para que él tenga una vida de lo más normal posible. Esto es duro, pero aprendí a decir las cosas por su nombre. Uno suele tardar en asumir el propio proceso de la evolución de un hijo como Gian Lucca, pero superó muchas de mis expectativas como madre después de los 10 u 11 años”, se enorgulleció.

“Lo crié prácticamente sola con el hermano mayor, que está estudiando en Bahía. Y los hermanos mayores son los primeros estimuladores natos y fue el primero que le dio las herramientas para aprender todo, desde erguir la cabeza a cómo patear la pelota”, valoró.

También, a la hora de abordar el tema de la salud de su hijo, Patricia fue crítica.

“Esto no es mágico desde el punto de vista económico. Es un esfuerzo impresionante. Hay que esperar sentado meses enteros hasta que las prepagas te reintegran el dinero. Este es un país donde la inflación supera ampliamente los sueldos.

Y, lamentablemente, los padres que no tienen un trabajo en blanco, quedan en el camino; y es muy desgastante tener que sentarte a esperar hasta con resignación”, se lamentó.

A su vez, agradeció la suerte de contar con el respaldo de la comunidad educativa de Guatraché, con todas las escuelas.

“En todas las escuelas, desde el jardín maternal hasta hoy en el colegio secundario que él eligió, hicieron el esfuerzo mayor para aprender qué era esto, como se podía trabajar en el aula con una persona con Síndrome de Down. Los primeros años fueron sumamente difíciles porque fue el primer caso de este tipo y cuyo tutor -en este caso yo- se plantaba frente al sistema educativo diciendo que se negaba a aceptar reducción horaria. En ese momento, yo quería una integración plena; así que imaginate las reacciones en un pueblo de 4 mil habitantes hace 17 o 18 años atrás”, recordó.

“No fue un proceso mágico. Y tengo que agradecer a la comunidad de Guatraché, la localidad donde nací, fui criada y decidí regresar después de un tiempo para trabajar. Tuve una respuesta que no sé si la hubiese tenido en otros lugares. La provincia de La Pampa trabaja de otro modo, es una provincia pionera en el tema de la inclusión”, agregó.

“De hecho, la escuela que eligió Gian Lucca -la Agrotécnica, de doble jornada- es pionera porque no es el único caso de inclusión. Desde que está el actual director, hay un equipo de gestión que lucha para lograr el máximo con todos los chicos. Aprendimos a trabajar y entendimos que se puede”, concluyó.

Y vaya si se puede... Sólo hay que ver la cara de felicidad de Gian Lucca.