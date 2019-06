La actriz Marta González publicó una foto desde la clínica: "Espero prontito volver a casa"

La actriz Marta González, que fue internada el fin de semana, publicó una foto desde la clínica y contó que está "mucho mejor".

González sufrió el sábado pasado un pequeño derrame cerebral tras realizar la primera función de la obra El Show de los Cuernos, en el Teatro Picadelly, y desde entonces se encuentra en el Sanatorio Los Arcos de Palermo.

"¡Mejorándome! Ya estoy mucho mejor y espero prontito volver a casa. Gracias por los buenos deseos", escribió la actriz de 74 años en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve comiendo en la habitación.

A pesar de las mejorías, la reducción del hematoma y la ausencia de secuelas, la actriz permanece en observación intermedia para que le sigan realizando estudios y tener un control detallado del cuadro.

"Marta está estable, tuvo un pequeño derrame cerebral, no es un ACV. Le han hecho tomografías computadas con contraste y sin contraste. En la madrugada (del domingo) tuvo algunos problemas de audio, escuchaba ruidos que no existían y le hicieron una tomografía a las cuatro de la mañana. Está todo en orden", dijo Gerardo González, el hermano de la artista, en una entrevista con Intrusos.

"Esta mañana vino el neurólogo de piso que la revisó exhaustivamente y luego vino el neurocirujano que fue quien la internó. Los dos se pusieron de acuerdo y por ahora no es necesaria la operación. Tiene que estar dos meses sin trabajar. Ella todavía no lo sabe, todavía no se lo comunicaron. Ustedes saben cómo son los artistas… A ella se le partía la cabeza del dolor y ella quería seguir (la función)", agregó.

Cabe recordar que la actriz lucha desde hace tiempo contra un cáncer de mama. En septiembre de 2018 se sometió a una masectomía y después comenzó con las sesiones de quimioterapia en Buenos Aires. A principios de año se instaló en Mar del Plata, donde siguió con el tratamiento mientras hacía temporada de verano con su obra de teatro. (Infobae y La Nueva.)