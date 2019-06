Pese a las últimas declaraciones, Burdisso no da ninguna negociación por cerrada

El mánager de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, no dio por cerradas esta noche ninguna de las negociaciones en marcha para reforzar el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, y aunque en todos los casos admitió que "avanzan a paso lento", no descartó ni al italiano Daniele De Rossi, ni a Ever Banega, ni tampoco a Eduardo Salvio, pese a que éste dijera públicamente que pretende continuar en el Benfica, de Portugal.



"Lo de De Rossi no está terminado. Hablo permanentemente con él. Parece una novela rara, pero es simple: siempre le atrajo y le interesó Boca. Hay un discurso familiar en contrario y una situación por la que el tiempo juega a favor suyo y no mío. Me dijo que espere, que me responderá a fin de este mes. Su llegada es un regalo simbólico de lo que necesitamos. Tener un jugador de jerarquía mundial ayuda en todo sentido. Con un tipo como él en el vestuario cualquiera puede aprender", le dijo a Fox Sports el ex futbolista de la Roma.



"En cuanto a Ever Banega no inventamos nada, sino que tenemos un mercado limitado en muchos aspectos. No podemos buscar jugadores de jerarquía en Latinoamérica porque ya jugaron Libertadores. Por eso tenemos que apuntar a la Argentina, pero acá son pocos los que pueden mejorar el plantel, y entonces debemos buscar en Europa. Y las negociaciones con jugadores importantes que juegan allá son lentas", admitió.





En cuanto al ex Lanús, Eduardo Salvio, que anticipó su deseo de seguir en Portugal, los dichos de Burdisso sobre él parecieron desconocer esa decisión del futbolista. "Al 'Toto' lo fuimos a buscar y nunca nos dijo que no quería venir, sino que por el contrario nos abrió la puerta. Hablamos con Benfica y seguimos haciéndolo con él", aseguró.



Lo mismo ocurre con el volante creativo de Argentinos Juniors Alexis Mac Allister. "Ya lo teníamos cerrado en el mercado de enero, pero después su club tomó la decisión de no dárselo a Boca. Puede ser una opción más que interesante. En estos días tenemos que hablar", afirmó.



Sin embargo su padre, el ex Boca Juniors, Carlos Mac Allister, sostuvo hoy que si el "xeneize" busca a su hijo "para un préstamo por seis meses, ya que a fin de año se irá al Brighton, de Inglaterra, entonces seguirá en Argentinos Juniors".



"El préstamo debe ser por un año, pero además nosotros queremos hablar con el técnico del equipo y no solamente con el mánager. De hecho hay varios interesados en Alexis y con el que solamente nos comunicamos fue con Sebastián Beccacece y con su ayudante Guillermo Marino, pero con Gustavo Alfaro o Eduardo Coudet, porque también lo buscaron de Racing, nunca lo hicimos", advirtió el "Colorado", que además de padre es el representante de su hijo de 20 años.



Por otra parte Burdisso indicó que otro "veinteañero" como Gonzalo Maroni, de vacaciones tras jugar el Mundial Sub 20 en Polonia, que debe regresar a Boca después de vencerse su préstamo en Talleres, de Córdoba, "sería bueno que se quede, pero hay una situación con él", apuntó, y dejó el suspenso. Esa "situación" no es otra que el interés de la Sampdoria, de Italia, por llevárselo ahora también como cedido, pero con una buena opción de compra.



Y finalmente Burdisso sí descartó el retorno del zaguero central Matías Silvestre, "porque prefirió quedarse en Europa. Tener otro central sería necesario, pero no es prioridad ahora". Y reseñó que tanto "Nicolás Colazo (volvió de Tigre) como otros jugadores que se fueron a préstamo y tienen que volver, posiblemente no se queden". (Télam)