Condenaron a una pareja que vendía drogas en su casa de Monte Hermoso

Una pareja oriunda del conurbano detenida a mediados de 2018 durante un allanamiento realizado en una vivienda de Monte Hermoso, fue condenada a cuatro años y cuatro meses de prisión por vender drogas.

El fallo, resuelto en forma unipersonal por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, recayó en David Adrián Dobrinsky y Susana Belén Martínez.

El hombre declaró y admitió comercializar estupefacientes, aunque desvinculó a su esposa, manifestando que sabía de su actividad pero no vendía.

"Expuso que todo lo hacía él, que adquiría estupefacientes, lo hizo durante 8 meses, compraba y vendía para amigos, y además es consumidor desde hace 15 años", señala el fallo.

La mujer, en tanto, dijo que trabajaba como vendedora ambulante, además de comercializar en Facebook elementos que adquiría en Buenos Aires.

"Reconoció que sabía lo que él hacía –con referencia a su pareja-, y tenía muchas peleas por eso, y no se fue de casa porque no tenía dónde ir, que le advertía lo que podía pasar, y no lo podía evitar", agrega la resolución

Señaló que estaba arrepentida de no haberse ido de la casa y que durante un tiempo fue beneficiada con un arresto domiciliario, aunque la medida fue revocada por la Cámara Penal.

De todas maneras, los policías que investigaron el caso -se inició tras una denuncia anónima- aseguraron que los movimientos compatibles con la venta de droga continuaban cuando Dobrinsky se retiraba de la casa.

Para el juez se probó que los acusados comercializaron sustancias ilegales, de manera conjunta y en dosis fraccionadas, al menos durante el período comprendido entre el 19 de abril y el 13 de julio de 2018, en un inmueble ubicado en Río Corrientes al 1000, de la localidad balnearia.

También se acreditó que al momento del allanamiento policial tuvieron en su poder 23,3 gramos de cocaína, los cuales se encontraban distribuidos en tres envoltorios de nylon.