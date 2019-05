Macri cuestionó el abandono y la corrupción de gobiernos anteriores

El presidente Mauricio Macri recorrió hoy las obras de un nuevo taller de trenes en La Plata y cuestionó "la desidia", el "abandono" y la "corrupción" de gobiernos anteriores en este sector.

"A partir de la tragedia de Once, la peor de varias que hemos tenido con nuestros ferrocarriles, (funcionarios de la gestión kirchnerista) se lanzaron a comprar un montón de cosas sin tener una idea clara de cómo ni por qué, sin saber cómo mantenerlas o repararlas", lamentó.

Acompañado por la gobernadora local, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el jefe de Estado aseguró que hace cuatro décadas que no se invertía en los ferrocarriles.

Durante su discurso, Macri resaltó que este tipo de obras "no son solo para pasar de un freno de mano a uno automático", sino que es "pasar del abandono al hacer todos los días para construir una nueva realidad; de la corrupción a la transparencia".

"Después de tantos años en los que se nos prometieron tantas cosas y nada pasaba, habíamos empezado a resignarnos, a creer, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires se viajaba así: sin frenos, sin seguridad", manifestó.

En ese sentido, el Presidente resaltó que ahora "el Estado funciona de verdad" y por eso "uno empieza a sentir que era mentira todo lo que nos habían dicho".

"Entonces, uno se pone a pensar por qué durante cuarenta años, todos aquellos que nos precedieron en el ejercicio del poder no se ocuparon, no lo hicieron ¿No lo pensaron? ¿No quisieron? ¿Es porque no se veía?", se preguntó.

Por su parte, Vidal también destacó que este tipo de obras "son cosas que no se ven", pero que "no son hechos aislados" sino parte de un proyecto para "hacer lo profundo de verdad, porque es ahí cuando cuidás a la gente".

"Este taller va a reabrir en el mes de junio. Va a servir para reparar nuestros trenes y para ensamblar y poner en marcha otros nuevos", resaltó la mandataria provincial. (NA)