En el Concejo de Rosales se negaron a declarar "persona no grata" al asesino de Facundo Saccoccia

Santiago Saccoccia -padre de Facundo, el chico que en marzo del año pasado murió tras ser embestido por Alexis Sturzenegger mientras manejaba en estado de ebriedad- criticó duramente la decisión de los concejales de Coronel Rosales de negarse a declarar "persona no grata" al asesino de su hijo.

"Estoy con bronca. Nos mandaron un comunicado diciendo que no es posible porque generaría un precedente para que otros vecinos vayan con el mismo reclamo, y a mí me parece bien que genere un precedente. No puede dar lo mismo quien asesina que una persona de bien", dijo al programa "Hechos de Radio", de LU2.

Saccoccia se mostró indignado por el hecho de que todos los concejales firmaron la nota de rechazo a la iniciativa, que había presentado hace un mes la propia familia del chico de 17 años asesinado por Sturzenegger.

"Te da a entender que todos están de acuerdo con esta respuesta mamarrachesca (sic) que me mandaron. Es la segunda vez que me mandan una respuesta bochornosa como esta", opinó.

"Dicen que no pueden, pero es mentira. Sí pueden. En varios municipios han declarado personas no gratas, pero bueno, se ve que son muy amigos de Sturzenegger y no quieren hacerlo ni dejar de pagarle el sueldo oneroso que cobra", disparó, en alusión al hecho de que el homicida continúa integrando la planta de trabajadores del Concejo Deliberante rosaleño.

Santiago Saccoccia encabeza la lucha de su familia por justicia para Facundo.

Saccoccia también cargó contra los ediles de Cambiemos que no se alinearon con la postura del propio intendente Mariano Uset, quien estaba a favor de la declaración, y anticipó que accionará contra el Concejo Deliberante a través de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas.

Otero: "el Concejo no está para juzgar"

El presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, Adrián Otero, defendió la decisión de negarse a declarar como "persona no grata" a Alexis Sturzenegger, quien hace un año y medio atropelló y mató a Facundo Saccoccia mientras conducía en estado de ebriedad.

"El CD no está para juzgar; es un órgano legislativo. Uno entiende la difícil situación que está pasando la familia Saccoccia y la desgracias que sufre, pero se entendió que no correspondía porque no es función del concejo abrir un juicio de valor sobre una persona", explicó.

Otero reconoció que otros concejos han tomado este tipo de decisiones -como el de Monte Hermoso, en relación con Pablo Cuchán-, pero aclaró que cada cuerpo es autónomo.

También alertó sobre el antecedente que quedaría si se hubiera avanzado con la declaración.

Adrián Otero, presidente del CD rosaleño

"Si se lo hubiera declarado persona no grata, ¿cuando cumpla la sentencia (de 9 años) se levanta la declaración?", se preguntó.

"Uno entiende el dolor de la familia. Yo vengo del área de Seguridad y debo decir que, por culpa del alcohol, he visto correr mucha sangre. Esto me conmueve, pero la situación es así", añadió.

Otero también confirmò que actualmente Sturzenegger "está con un sumario", aunque no concurre a trabajar en el concejo por estar con licencia médica. En este marco, percibe la mitad del sueldo que le correspondería.

"Las leyes vigentes admiten la cesantía (del empleado municipal) en el caso de una sentencia firme, que no es el caso. Si estuviera firme, no hay ninguna duda de que Sturzenegger dejaría de ser parte de la planta permanente", sostuvo.