Messi rompió el silencio en Argentina y habló de todo

Lionel Messi, quien se encuentra entrenando con el seleccionado argentino en la previa de la Copa América de Brasil 2019, rompió el silencio en nuestro país, luego de lo que fue la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

El rosarino compartió una extensa charla con el programa televisivo Fox Sports Radio, en la que tocó todos los temas.

El capitán albiceleste habló de su infancia, la relación con sus hijos y familiares, la Selección, el Mundial de Rusia, el futuro, la final de la Copa Libertadores entre River y Boca y hasta del bahiense Abel Pintos.

Repasá algunas de sus frases

-"Al Mundial (de Rusia) llegábamos complicados, por cómo se dio la clasificación y todo lo que se vivió. Hoy estamos en una situación totalmente diferente, con una camada de chicos nuevos. Estamos en un proceso de recambio, lo que es normal, luego de una camada importante, donde más allá que no pudo consagrarse, llegó a finales de Copa del Mundo y Copa América".

-"No me gusta hablar de lo que pasó dentro del vestuario o del grupo, me enseñaron que la cosas de grupo quedan ahí. Pero sí que fue un Mundial (el de Rusia) atípico en muchísimas situaciones, pero prefiero dejarlo ahí".

"RUSIA FUE UN MUNDIAL ATÍPICO EN MUCHAS SITUACIONES, PERO PREFIERO DEJARLO AHÍ..."#MessixFOX | Lionel Messi comentó sobre su relación con Sampaoli. pic.twitter.com/RlQ25IUJNB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019



-"Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección y sino haberlo intentado todas la veces posibles, no quedarme con la sensación de que dejé pasar oportunidades por gente que no quiere que esté o por comentario malos. También lo veo como un ejemplo para los más chicos, que hay que seguir luchando por los sueños".

-"Tal vez para algunos no sirve para nada, y mucha gente no lo reconoce, pero lo que hizo nuestra camada fue algo extraordinario".

-"No sé si llego al Mundial de Qatar (en 2022), todavía falta. Hoy me encuentro muy bien físicamente pero son 32 años y no sé como voy a seguir, pueden pasar muchísimas cosas. Ojalá que me encuentre bien en lo físico y pueda seguir".

"FALTA PARA EL MUNDIAL, TODAVÍA NO SÉ SI LLEGO"#MessixFOX - "Hoy estoy espectacular pero no sé cómo voy a seguir. Ojalá no tenga ninguna lesión grave", aseguró Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo y gran equipo. pic.twitter.com/QX6KQCvDAn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019



-"Un poco de miedo tengo que va a pasar después del retiro. Yo amo esto. Yo siempre tuve una vida relacionada al fútbol, más allá de mi familia y los nenes. Estar en casa y no saber que hacer es duro. No me veo como técnico, pero si llego a ser me gustaría con chicos, con juveniles. Pero técnico profesional o de Primera, no me veo".

-"Lo fui a ver porque para nosotros era una oportunidad única que se jugara una final de Libertadores allá (en España) y quería que Thiago viviera un poco eso. Pero fue muy diferente de lo que hubiera sido acá en el país. En todo, en lo que pasó adentro y afuera. Hubiese sido mejor que se juegue acá (en Argentina) como tenía que ser".

"HUBIESE SIDO MEJOR QUE LA FINAL RIVER-BOCA SE JUGARA EN LA ARGENTINA"#MessixFOX - Leo Messi recordó lo que vivió en el Santiago Bernabéu en la gran final de la #LibertadoresxFOX. Mano a mano con @PolloVignolo y gran equipo. pic.twitter.com/zvih9sRUsd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019



-"En la final en Brasil hicimos el partido que esperábamos, nos faltó un poco de suerte. Ese partido hubiera cambiado toda la dinámica de la Selección, capaz que después vas a Chile y ganás, vas a Estados Unidos y ganás".

-"Algo que me quedó pendiente es jugar en Newell's, era algo que soñaba de chiquito. Pero no sé que puede llegar a pasar, no sé si realmente se va a dar. Hay muchas cosas en el medio para tomar esa decisión; tengo una familia y dependo de mis hijos. Se tienen que dar muchas cosas".

-"Con Menotti fue un encuentro lindo y esperado por los dos. Hablamos poco y fue de fútbol, te das cuenta que es una persona especial".

-"Abel (Pintos) es un fenómeno, estuvo en mi casamiento. Fue un regalo que le pude hacer a Antonela, que le gustaba mucho y a mí también. Fue un momento hermoso".