La bahiense Josefina Torruella volverá a tener una experiencia internacional

Josefina Torruella, la jugadora más destacada que ha impulsado el básquetbol femenino contemporáneo de nuestra ciudad, está próxima a dar un nuevo paso a nivel internacional.

La base, que viene de jugar en Salerno la Liga B de Italia, fue contratada por la Universidad Austral de Valdivia para disputar la Liga Nacional de Chile.

"Me sorprendió la oportunidad. Estaba viendo de poder jugar en estos meses para no quedarme parada y surgió esto que es muy bueno para seguir en ritmo. Al ser una Liga Nacional tiene nivel y me llegaron buenas referencias, así que estoy con muchas expectativas y con ganas de arrancar", le contó Torruella a La Nueva.

La competencia, de la que serían parte nueve equipos (divididos en Centro y Sur), comenzará en junio y finalizará en septiembre, con el desarrollo de un Final Four entre los dos mejores de cada zona.

Así, la bahiense se pondrá una nueva camiseta, tras pasar por Argentino, Barracas Central, Centro Galicia, Temperley, Peñarol (Mar del Plata), Ameghino (Villa María) y Salerno Basket (Italia); además de ser jugadora de diferentes selecciones nacionales formativas.

