Tevez mete presión para renovar en Boca: "Tengo contrato hasta fin de año y nadie me propuso nada"

El delantero Carlos Tevez, máximo referente de Boca, le metió presión hoy a la dirigencia al remarcar que su contrato vence en diciembre y que todavía no recibió ninguna propuesta.

En ese sentido, manifestó que su intención no es retirarse, tal como se suponía cuando regresó al club, en enero de 2018.

"¿Si voy a seguir en Boca? Tengo contrato hasta fin de año y todavía nadie me propuso nada, así que no sé. Todavía no me han preguntado qué quiero o qué voy a hacer. Cuando me lo pregunten veré, es una decisión que no está tomada. Es un año electoral, es muy difícil pensar en el año que viene", dijo en conferencia de prensa.

No obstante, dejó en claro que "no me voy a retirar a fin de año, eso lo tengo claro, pero quiero disfrutar este año como si fuera el último".

En una conferencia de prensa que brindó junto a Esteban Andrada, también hizo referencia a qué pasaría si no aparece la oferta para renovar: "Ahora no lo pienso, pero ojalá me pueda retirar en Boca".

"Quiero seguir en Boca"

Esteban Andrada, recientemente convocado por Lionel Scaloni para la Copa América a raíz de su muy buen rendimiento, dijo que "hay que mantener los pies sobre la tierra porque costó mucho llegar a este nivel"

Sobre su continuidad, a pesar de que tiene contrato vigente, el mendocino contó: "Le manifesté al club mi deseo por seguir y después el tema contrato lo maneja mi representante. Yo me preocupo por jugar".

En ese sentido, trascendió que la dirigencia negocia con Luciano Nicotra, agente del arquero, una mejora del vínculo que incluye una elevación de la cláusula de salida de 15 a 25 millones de dólares.

Por último, Andrada definió como "importante la baja de (Bebelo) Reynoso porque nos generaba juego" y opinó que el equipo "no es lo mismo cuando no esta él".

Sin embargo, destacó el rol de Tevez ante el "Bicho": "Contra Argentinos, Carlos lo hizo muy bien, generó muchas situaciones y ellos sólo lo lograron de pelota parada. Este domingo será un partido abierto, nosotros nos hacemos fuertes de local y ellos sacan buenos resultados de visitante". (NA)