Video: el equipo argentino que dejó fuera de las 500 Millas al español Fernando Alonso

El constructor argentino Ricardo Juncos, titular del equipo “Juncos Racing” de Indycar, la categoría de monoplazas más importante de Norteamérica, sigue haciendo de las suyas en las grandes ligas de los Estados Unidos.

Por tercera ocasión consecutiva, su joven y modesta estructura, campeona varias veces en divisionales inferiores (Copa Mazda e Indy Lights), será de la partida de las míticas 500 Millas de Indianápolis, a disputarse el próximo domingo.

Pero, además del hecho en sí mismo, lo curioso fue como su piloto, el norteamericano Kyle Kiser (piloteará por segundo año consecutivo), se acreditó en la víspera en lugar en la edición N°103 de la tradicional prueba.

Tras recuperarse del fuerte accidente del viernes, el piloto estadounidense, a bordo de un monoplaza muleto (el titular quedó destrozado), aseguró el 33° tiempo clasificatorio, última plaza disponible para la competencia, dejando fuera nada menos que al español Fernando Alonso.

De esta forma, el asturiano, dos veces campeón de Fórmula 1, quien punteó durante varias vueltas en la edición 2017 (rompió motor), tuvo que digerir otro mal trago junto al equipo McLaren, que lejos estuvo de brindarle un arma competitiva para esta ocasión.

Con esto, la escuadra inglesa no solo dañó aún más la pobre imagen que viene ofreciendo en sus últimos años en la Fórmula 1, sino que, y fundamentalmente, ha manchado la reputación del ex bicampeón del mundo español.

DAVID BEATS GOLIATH!@KyleKRacing, with one of the smallest teams of @IndyCar, bumps two-time F1 champ Fernando Alonso and McLaren OUT of the #Indy500! #MustBeMay pic.twitter.com/4TYAQtm9FW