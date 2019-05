"En mi país, los argentinos son vistos como quienes lo logran todo"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Merced a la invitación de Mujeres Empresarias Profesionales (MEP), la ecuatoriana Mariuxi León Ponce pasó por nuestra ciudad para estrechar vínculos, gestionar proyectos a futuro y disertar sobre organización de eventos corporativos.

Precisamente, “Maru” nació en Guayaquil, es psicóloga organizacional y actual directora de Inthegral Consultores, una empresa que se especializa en reestructurar compañías para que sean más eficientes.

“Vine para compartir la experiencia de mujeres empresarias en Ecuador y mi experiencia personal, en este caso enfocada en mi profesión, un tema que les llamó la atención y por el cual me invitaron a una reunión”, señaló Mariuxi León Ponce.

Y añadió: “La idea es ver la posibilidad de trabajar en conjunto, de aplicar algunas cosas de este grupo bahiense en mi país y a la inversa para poder expandirnos y seguir creciendo”.

--¿Existen vínculos en común entre los países, teniendo en cuenta las diferencias culturales?

--Sí. Nosotros vivimos una crisis muy semejante a la que ustedes atraviesan actualmente. Y eso hace que hayamos vivido experiencias similares. Ecuador ha logrado superarlas, pero no sin esfuerzo. Y creo que Argentina está en ese camino.

“Desde mi punto de vista, el tema de la crisis económica que atraviesan es salvable. Nosotros, en una situación afín, decidimos dolarizar. Y aunque el cambio costó muchísimo, hoy, casi 20 años después, se nota que fue un acierto. No digo que la solución sea la misma para ustedes, pero sí que un país tan rico como el suyo, tiene muchas posibilidades de salir a flote que otro sin tantos recursos. Para nosotros, los argentinos son quienes lo logran todo. Por eso no tenemos dudas que pasarán esta crisis exitosamente. Argentina tiene mucho por dar, pero deben acabar con los egoísmos y ponerse de acuerdo socialmente sobre el país que quieren”.

--Precisamente, ¿cómo ven al país desde afuera?

--Yo lo asemejo a una operación quirúrgica: hay un proceso previo por el que se llega a la intervención, se necesita una intervención dolorosa y después se transita la recuperación. Este proceso es necesario y no se pueden saltear etapas. A nosotros nos llevó casi 20 años conseguirlo, pero hoy tenemos el 0,27 por ciento de inflación anual.

“Creo que está faltando una política de estado. Sin ir más lejos, Macri barrió con casi todo lo que hizo Cristina y si Cristina vuelve, seguramente hará lo mismo con la gestión de Macri. Da la sensación que están inmersos en un círculo que no pueden superar y chocan siempre con los mismos problemas. Un presidente en 4 años no puede solucionar todo. Por eso son necesarias las políticas de estado y no apartarse de ellas sea quien sea el presidente”.

Y añadió: “Todos los países latinos pasaron estas crisis, pero es hora de superarlas definitivamente. Todo sería más fácil si se mantuvieran políticas de estado, en el que el siguiente presidente continúa lo que hizo el anterior. Da la sensación que esperan la solución mágica, que seguramente no llegará”.

--¿Cómo fue tu experiencia personal?

--Trabajé muchos años en una firma consultora muy importante de Ecuador y luego en otra que es una de las más grandes del país, que tiene cadenas de supermercados y comercios de entretenimientos. Crecí muchísimo y hasta llegué a manejar el departamento de recursos humanos. Pero llegó un momento que me agoté y decidí emprender mi camino sola, allá por 2014.

“Empecé con consultorías independientes y decidí profesionalizarme en la organización de eventos. Me certifiqué en mí país, en Argentina, Perú y Colombia como Planificadora Profesional para bodas y eventos. En mi caso, me encantan los eventos empresariales corporativos y sociales, desarrollando ambas, pero me enfoco más en las empresas. Así nació Inthegral Consultores, de la que soy su directora. Básicamente se trata de organizar de principio a fin un evento. Desde la invitación hasta el brindis final”.

--¿También se encargan de reestructurar empresas?

--Hay muchas empresas familiares que no tienen optimizados sus cargos y funciones, por lo que ingresamos a ellas y las reestructuramos en su totalidad, desde la parte directoria hasta los empleados, para que sean aún más rentables. Una vez realizada esa labor, si las empresas deciden continuar, nos ocupamos de abrir nuevos mercados para que se pueda expandir.

“Muchas empresas, que tienen grandes facturaciones, fracasan por la falta de estructura organizativa. De eso nos ocupamos: de organizar los roles de cada integrante. Nos basamos en la estrategia empresarial y de la estructura simultáneamente, buscando optimizar los recursos financieros y humanos”.

--¿Qué costó más: insertarte, crecer o mantenerte?

--Mantenerme. Entre Ecuador y Argentina sí hay una diferencia importante, ya que nuestro país es mucho más abierto a la inserción de la mujer en el mundo laboral. Sin ir más lejos, no hay cupos que llenar; sino que se toma a la gente por su capacidad, indistintamente cuál es su sexo. Incluso, en el último estudio que realizamos, la mujer, en cargos ejecutivos, gana más dinero que el hombre.

“Yo crecí junto a un jefe, que era argentino, que me permitió potenciar mis cualidades y jamás me puso un freno. No se perciben los casos de machismo. Yo, al menos, no lo sufrí en mi etapa evolutiva, pero sí lo percibí cuando llegué a cargos altos con mis pares, a los que les costó aceptar mis decisiones. Pero los he sabido ubicar”.