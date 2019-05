Avanza una gran inversión para Bahía y en Tribunales están “presos” de las ratas

--Buen día, Juan María. ¿Cómo te ves para un nuevo superclásico en la Libertadores?

--Más que bien, aunque lo de diciembre del año pasado fue algo único. Ahora podría ser un choque en octavos, no en la final.

--Me alegro que no se te vaya el optimismo, pero es más probable que se produzca una nueva final que sucedan otras cosas. Vos me entendés, amigo.

--Lo único que entiendo es que desde diciembre no podés conciliar el sueño, pero no profundicemos la herida y pasemos a lo nuestro. ¿Dale?

--Bueno, y espero que sigas afilado porque el domingo pasado me anticipaste varias cosas que luego dieron que hablar en la semana. Así que metele.

--Según me dijeron sigue adelante, y a paso firme, el principal proyecto industrial para Bahía.

--¿El de Dow?

--No precisamente, y pese a algunas versiones en contrario me mantengo en lo que te dije hace algunos días sobre Dow: está caído.

--¿Entonces?

--Hoy por hoy el principal proyecto industrial para Bahía es el de Profertil. Pensá que estamos hablando de una inversión de 1.500 millones de dólares e implicará la construcción de otra planta.

--¿Qué pudiste averiguar?

--Que están avanzando con el proyecto técnico y con los pasos administrativos necesarios para licitar la obra. Por lo que sé la empresa estará en condiciones de licitar los trabajos en julio próximo y, si eso se concreta, se verá si la construcción comienza en marzo del año que viene.

--Uhh, entonces ya es un hecho.

--No te apresures. Habrá que ver qué sucede en el país en los próximos meses. Sólo te anticipo que se avanzó muchísimo y la empresa trabaja para que se concrete. Ojalá así sea porque generará mucho empleo en Bahía.

--Esperemos que se haga, y ya que estamos con el tema industrial, qué data tenés de la salida de Petrobras de Mega.

--Es obvio que la empresa se está retirando de todos lados y el porcentaje que tenía en Mega seguramente terminará siendo comprado por YPF.

--¿Y tenés idea cuándo empezará a exportar gas la barcaza que está amarrada en el puerto local?

--Estiman que luego de la temporada invernal. Por ahora YPF sigue trabajando a full para poner a punto el proceso.

--Bueno, ya que estamos con temas comerciales. Espero que esta semana no me anticipes ningún otro cierre.

--Mmm es difícil no tener noticias de este tipo. La última que te adelanté es el cierre de Ford Camiones en la ruta 3 y en lo que se refiere a este rubro tengo otro chisme, aunque en este caso las versiones son contrapuestas.

--Dale, tiralo igual.

--Me comentaron que Fiat Iveco le habría sacado la representación en Bahía a Camba SA, pero desde la misma empresa lo negaron y dicen que siguen negociando varios aspectos que pretende la fábrica. Veremos cómo sigue la historia.

--¿Y de Lucaioli qué más sabés?

--Qué se agota el tiempo y si no pueden vender algún inmueble importante el cierre está próximo. Eso sí, me aseguraron que el producto de las ventas de la Gran Barata irá al pago de sueldos y haberes adeudados. De hecho los mismos empleados saben qué se va vendiendo y llevan un control.

--Bueno, al menos no me confirmaste ningún otro cierre.

--Mmm... si querés te cuento algunas cositas de las papeleras.

--Dale, me imagino que el presente no debe ser muy bueno...

--Exacto. El año pasado cerraron las dos grandes. Castinver, en calle Teniente Farías que trabajaba con Celulosa sólo dejó una telefonista para cobranzas y Casa Hutton, en calle Güemes, que se maneja desde Buenos Aires, apenas dejó una persona.

--Algo me comentaron también de Papelera San Luis, en Santa Fe al 800...

--Por lo que sé de seis empleados quedó uno pero el panorama es muy malo y algo similar pasa con la firma Papelera Sarandí, que entró en convocatoria.

Pampeanos en un gran proyecto céntrico

--Bueno, tratá de tirar alguna buena...

--Ok. Seguramente leíste ayer en “La Nueva.” que avanza el proyecto para hacer cocheras subterráneas en la plaza Lavalle y peatonalizar todo el área de cortadas del Mercado Municipal.

--Sí, algo positivo en medio de la malaria. ¿Qué más sabés?

--La idea, que será puesta a consideración del municipio fue presentada por la firma Fidetrust SA, presidida por Jorge Longoni --empresario y exfuncionario municipal-- que formó un fideicomiso para hacer la obra por un monto de 1,5 millones de dólares.

--Pero sabés quién va a poner la guita.

--Sí, son inversores de la provincia de La Pampa. Por ahora más no te puedo decir, salvo que la propuesta cuenta con el aval de la Corporación del Comercio y la Industria.

--Bien. ¿Alguna otra buena?

--Sí, esta semana que arranca se instalará de lleno en el área portuaria local la firma Transportes Crexell. Según me comentó Daniel Bortnik, controller general, la compañía presidida por Nicolás Crexell, apuesta decididamente al rol logístico que tendrá Bahía Blanca.

--Me imagino que su labor está relacionada con Vaca Muerta.

--Es una firma con fuerte presencia en Neuquén pero su campo de acción es muy amplio, de hecho ha concretado trabajos logísticos en varios puntos del país. Ahora, en los próximos días, comenzará a descargar equipos para el Parque Eólico Tres Picos. Este es uno de los tantos complejos energéticos a los que les prestó y presta servicio.

Edificio en Alem y “Escape en vivo”

--¿Qué más?

--Ya se empezó a demoler el chalet de Alem 175, que fue vivienda de la familia Barga. En el lugar se viene otro edificio de 8 pisos. Pero si querés pasamos a una novedad que dará que hablar en Bahía.

--Dale.

--Se viene un novedoso entretenimiento para adultos en el Bahía Blanca Plaza Shopping. A fin de mes o comienzos de junio se estará habilitando un juego llamado “Escape en vivo”.

--Es una atracción que hace varios años viene teniendo mucho éxito en Europa...

--Sí. Son tres habitaciones en total que estarán ubicadas a la izquierda de las boleterías de los cines, cada una con diversa temática. A estas salas se ingresa en grupos de 2 a 6 personas, conocidas o no, para resolver enigmas y lograr objetivos en unos 60 minutos.

--Bueno, una atracción más, pero antes que me olvide. ¿Qué utilidad tendrán los 5 aviones Super Etendard comprados para la Marina y que llegaron al puerto?

--Por más que muchos dicen que son reliquias, a mi entender tanto los aviones como el lote de repuestos y equipos adquiridos será clave para reconstruir la aviación naval.

--Antes que nada es una noticia positiva.

--Claro. Si bien estos aviones pueden tener muchas horas de vuelo fueron modernizados y disponen de importante tecnología que seguramente será instalada en los 11 Super Etendard existentes en la Base Espora, mucho de los cuales prácticamente no fueron usados. Une vez puestos a punto los nuevos cazabombarderos tendrán unos 10 años de vida operativa por delante.

--Me quedé pensando... al final no hubo acto oficial.

--No. Primero se habló de la llegada del ministro de Defensa Oscar Aguad y se mencionó incluso la presencia de Marcos Peña, pero todo terminó diluyéndose. Después se habló de un acto mañana, cuando el intendente retorna de su licencia, pero todo parece indicar que serán presentados en Espora el viernes 17, durante los actos por el Día de la Armada, y con la presencia de Macri..

--Bien. ¿Algún otro tema?

--Sí. Está claro y nadie puede negar la fuerte existencia de roedores en la ciudad y la dificultad para exterminarlos, pero en algunos lugares la cosa se está poniendo brava. En los Tribunales, por ejemplo.

--No me vas a venir con el chiste fácil sobre algún gomía del derecho que es duro para pelar la billetera...

--No. Esto va en serio. Están preocupados por una presunta invasión de ratas en la planta baja de la sede principal, el palacio de Estomba 34.

--¿Qué sabés?

--Que las hay en cantidad y calidad. Me chimentó un juez al que le mostraron una foto de una rata que, por su tamaño, se parecía más a un gato.

--¿Y no se programó una desinfección?

--Me dicen que está trabajando más de una empresa local de fumigación y que no pueden dar en el clavo, que los roedores supuestamente se comen los cebos y encuentran heces, pero no pueden con “ellas”...

--¿Se sabe cuál puede ser el motivo de esta invasión?

--No está confirmado, pero creen que tiene que ver con todo lo que viene pasando en la manzana fundacional. El edificio del ex Hipotecario abandonado, el de la Aduana en refacción y el incendio del Banco Nación...creen que todo confluyó.

--Me imagino que la preocupación, en principio, es por la cuestión sanitaria...

--Sí. Hay mucha inquietud entre los empleados por el tema de la leptospirosis. Y el gremio ya lo sabe. Y también está sufriendo las consecuencias directas la biblioteca judicial.

--¿Por qué?

--Porque aparentemente ya se vio afectado material de papel. De hecho en los últimos días colgaron carteles en los ascensores del edificio que anuncian el traslado momentáneo de la biblioteca a otra oficina, frente al sector de intendencia.

--Uff, en serio que pinta complicado. Bueno, esperemos que los exterminadores puedan dar en la tecla.

Una empresa sufre por Goyak

--¿Qué más tenés de los tribunales?

--Que todavía siguen los ecos del caso Goyak y sus consecuencias.

--¿Todavía?

--Sí, pero más allá de la cuestión penal, que terminó con una fuerte condena a prisión efectiva que hoy ya cumple en Saavedra.

--¿Qué me vas a contar?

--Te voy a contar sobre el perjuicio que puede sufrir una empresa del Gran Buenos Aires por la acción inescrupulosa del joven automovilista bahiense.

--¿¡Cómo!?

--Como lo escuchás.

--¿Te referís a la demanda civil?

--Exacto. Me acabo de enterar que el famoso Audi que conducía Goyak era de él, pero no era de él. Quiero decir que estaba a nombre de otro.

--Ahh, ¿y a quién pertenecía?

--A la firma Pest Control Argentina, que tiene asiento en el Camino General Belgrano al 7600 -entre la Capital y La Plata- y se dedica a la fumigación de productos agropecuarios almacenados y al tratamiento en buques y contenedores. Incluso, según me dicen, con actividad en la zona de Ingeniero White.

--Mirá vos...

--Sí. Aparentemente el auto estaba a la venta en la compra y venta que administraba Goyak, aunque él lo usaba para salir con sus amigos, pese a que no era titular de dominio. Ahora representantes de la empresa tendrán que presentarse a una audiencia de mediación que se realizará la semana que viene en un juzgado Civil local, junto con una abogada que defiende los intereses de la familia de Dana.

--Lindo dolor de cabeza para la empresa...

--Así parece. Creo que es importante que todos nos demos cuenta de que cuando uno vende un auto siempre es necesario hacer la transferencia de inmediato, para evitar este tipo de situaciones.

--Tal cual.

--¿De la región tenés algo?

--Sin dudas, el tema de la semana fue designación de la diputada provincial Marisol Merquel, del distrito de Saavedra, como presidenta de la Cámara de Diputados. Como te anticipé el domingo pasado, los legisladores se negaron a concederle a Manuel Mosca el desafuero que pidió para que la Justicia investigue libremente si incurrió o no en el delito de abuso sexual en 2015, tal como denunció una militante del Pro...

--... pero sí le otorgaron licencia por 60 días.

--Claro, que era el otro pedido de Mosca. El desafuero pasó a comisión y, según se chimenta, no creen que prospere. La licencia, en cambio, se aprobó por unanimidad. No te olvides que Mosca adujo “motivos personales”.

--Por lo visto, no pesaron los recelos que había en Cambiemos por dejar la presidencia en manos del justicialismo.

--Para nada. “Había dos opciones: la primera, 'sacrificar' a Mosca; la segunda, sostenerlo en el cargo y que Vidal arrancara la campaña exponiéndose a que la oposición le eche en cara que banca a un presunto abusador sexual. Se eligió el mal menor”, me explicaron referentes del oficialismo a los que suelo consultar.

--¿Y en el PJ qué dicen?

--Obviamente, tener la presidencia de Diputados es muy importante en lo político, aunque más no sea por 60 días. Y acá está otro punto que terminó de decidir el sí a la salida de Mosca: el sector al que pertenece Merquel, el denominado PJ dialoguista, le garantizó a Vidal que los acuerdos políticos que se sellaron con Mosca en la presidencia se van a respetar.

--¿Qué será ahora de la vida de Mosca?

--Va a ir a fondo con la causa. No te olvides que hace poco presentó una contra denuncia por extorsión contra la denunciante, alegando que jamás incurrió en ningún tipo de agresión sexual y que todo esto fue armado para perjudicarlo a él y a Vidal.

--Qué complicados son estos temas. No suele haber testigos, y termina siendo la palabra de uno contra la del otro...

--Ahora que lo mencionás, tengo un chisme curioso que, en algún punto, se relaciona con ese tema: me llegó de muy buena fuente que un intendente de la zona dispuso colocar cámaras en su despacho. Tiene la idea de filmar todo lo que pase en su oficina, especialmente cada audiencia o reunión.

--¿Son cámaras ocultas?

--No, la idea es que sean bien visibles. El objetivo -dicen en su entorno- es aprovechar la tecnología actual para generar más seguridad y contribuir a la transparencia de la gestión. “Si hay cámaras en las calles, escuelas, accesos y espacios públicos, ¿por qué no en el municipio?”, me dijeron cuando indagué al respecto.

--¿Se puede saber quién es el intendente?

--Cuando tenga alguna confirmación más te lo digo. Eso sí: está convencido de que no va a ser el único que va a tomar una decisión de este tipo.

--¿La seguimos el próximo domingo?

--Dale. Andá que yo pago.