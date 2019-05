Primera: Napostá cerró la sexta fecha venciendo a San Lorenzo de visitante

El duelo entre San Lorenzo y Napostá completó la sexta fecha en el básquetbol local de primera división.

El partido debió suspenderse el último jueves por exceso de humedad y goteras en el Román Avecilla.

Esta noche, el campeón se impuso por 89 a 75.

Mirá las estadísticas del partido

Matías Martínez fue el máximo anotador de la visita, con 24 puntos. Lo siguieron Nicolás Quiroga (20) y Juan Ignacio Bellozas (15). En el local, el goleador fue Germán Andrés (25).

"No estamos jugando bien, nos cuesta tener regularidad. Por ahí hacemos cinco minutos buenos y después 15 malos y eso nos costó un par de partidos", analizó Matías Martínez.

Pese a arrancar 20 a 10 al frente, a Napostá le costó sobremanera crear juego en el inicio del partido.

En ese sentido, cuando se encendió Germán Andrés (comenzó lanzando 4-4 t3 y 3-3 t2), el equipo de Silvio Montero tomó la punta, logrando parciales de 11-0 y 7-0 en el 2ºC hasta escapar 45-34 a 2m47 del descanso largo.

"Sabíamos que si no nos poníamos duro en defensa, adelante las cosas salen. Eso nos está costando. Por suerte hoy, más allá de algunas desconcentraciones, en el segundo tiempo lo pudimos hacer bien", añadió Matute.

Así fue como en el amanecer del complemento, Napostá sacó chapa y, con más ímpetu que en la primera mitad, se llevó por delante a San Lorenzo.

El campeón selló un 16 a 2 que lo dejó definitivamente al frente.

En ese tramo, que se cortó a 4m15 del 3ºC, Martínez anotó dos triples y Quiroga sumó más puntos (8) que en todo el primer tiempo (7).

Claro, una de las claves fue la defensa que Aleksoski le planteó a Germán Andrés (con Godio por momentos y con Martínez en otros), secando al ex Pueyrredón y Villa Mitre que no solo no convirtió, sino que no lanzó en el todo el 3ºC.

"Él venía mal, era una realidad y teníamos que tratar de que no se despierte. Salió todo lo contrario, lo despertamos. Nos suelen pasar esas cosas. Con Jualas (Godio) lo pudimos defender mejor y no le permitimos tiros tan cómodos", completó Martínez.

Napostá ganó el cuarto 29 a 15, llegó a ganar por 15 (52-67) y se encaminó a una victoria más tranquila de lo que parecía.

Esta es la síntesis

San Lorenzo (75): Fernando Alfonso 11, Germán Andrés 25, Mauro Blázquez 13, José Luis Martínez 16, Pablo Racciatti 2 (FI); Federico Biggi 3 y Juan Cruz Reschini 5. DT: Silvio Montero.

Napostá (89): Gustavo Gentili 9, Matías Martínez 24, Joaquín Godio 9, Juan Ignacio Bellozas 15, Augusto Meneses 7 (FI); Ramiro Aguirre 2, Nicolás Quiroga 20, Mateo Fernández Solari 3, Leonel Alemañy 0, Luciano Polak 0, Braian Bobb 0 y Joaquín Valera 0. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: San Lorenzo, 21-25; 46-42 y 61-71.

Tiros libres: San Lorenzo, 12-19 y Napostá, 18-24.

Cinco faltas: Andrés (SL).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mauro Reyes y Lucas Paulete.

Estadio: Román Avecilla.

La fecha comenzó el lunes pasado con la victoria de Estudiantes, continuó el jueves con los éxitos de los también punteros Bahiense del Norte y Liniers, y de 9 de Julio y prosiguió el viernes con triunfo de Olimpo.

Posiciones: 1º) Estudiantes (5-1), Bahiense (5-1) y Liniers (5-1), 11 puntos; 4º) Napostá (4-2), 10; 5º) Estrella (3-3), Pueyrredón (3-3) y 9 de Julio (3-3), 9; 8º) L.N. Alem (2-4), Pueyrredón (2-4), Olimpo (2-4) y Villa Mitre (2-4), 8; y 12º) San Lorenzo (1-5), 7