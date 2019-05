Fórmula 1: Lewis Hamilton cantó tercera y Mercedes ya es cosa seria

Todo parece simplificarse a un solo constructor. De no mediar ninguna “catástrofe” de índole competitiva, difícilmente alguien pueda dar caza del equipo Mercedes en la presente temporada de Fórmula 1.

Y lo ocurrido hoy en el Gran Premio de España, quinto capítulo del año con disputa en el circuito de Montmeló, fue una nueva demostración del abrumador dominio que ejercen hoy las Flechas de Plata entre los constructores del parque.

El turno esta vez fue para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), actual campeón del mundo, quien tras madrugar a su compañero de equipo Valtteri Bottas en la partida, se encaminó sin obstáculos a su tercera victoria consecutiva en suelo catalán y al tercer éxito de la temporada.

El segundo puesto del finés, autor de la "Pole Position", significó el quinto 1-2 para la escuadra alemana en la misma cantidad de fechas corridas; un registro estadístico sin precedentes en la era moderna de la categoría.

It all looks fine for @ValtteriBottas



Then... sandwich time (wait for it) 🥪 😣#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/D3Pd2CKvkO