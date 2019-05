Video: la asombrosa vuelta de Valtteri Bottas para quedarse con la "Pole" en Montmeló

Intratable la actuación del finés Valtteri Bottas (Mercedes) en el circuito de Montmeló, donde esta mañana se llevó a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, quinta cita del mundial 2019.

El líder del campeonato, ganador en Australia y Azerbaiyán, se acreditó su tercera Pole Position consecutiva del año y la novena de su historial, tras establecer un tiempazo de 1m 15s 406, récord para el trazado catalán.

A seis décimas del finés, se ubicó su compañero de escuadra, el inglés Lewis Hamilton, y a más de ocho décimas lo hizo el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien nuevamente deberá batallar detrás de las Flechas de Plata.

